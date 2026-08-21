Tin vui cho người hay uống cà phê buổi sáng

Dưới đây là những tác động đáng chú ý khi duy trì thói quen này, theo thông tin được cung cấp từ Health.

Đánh thức não bộ, tăng khả năng tập trung

Caffeine trong cà phê tác động lên não và hệ thần kinh, giúp giảm cảm giác buồn ngủ, tăng mức độ tỉnh táo và hỗ trợ khả năng tập trung. Theo chuyên gia dinh dưỡng Anthea Levi (Mỹ), khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3 tách cà phê, là mức có thể mang lại lợi ích đối với nhiều người trưởng thành.

Hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch

Sử dụng cà phê ở mức vừa phải có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số vấn đề tim mạch, trong đó có suy tim, bệnh động mạch vành, đột quỵ và rối loạn nhịp tim. Thói quen uống cà phê hằng ngày cũng được ghi nhận có thể liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim thấp hơn.

Theo chuyên gia Anthea Levi, cà phê chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm. Đây là yếu tố có liên quan đến sự phát triển của nhiều bệnh tim mạch.

Liên quan đến quá trình chuyển hóa, trao đổi chất

Một tác động khá dễ nhận thấy ở một số người sau khi uống cà phê là nhu động ruột tăng lên. Thức uống này có thể kích thích đại tràng co bóp, từ đó thúc đẩy quá trình đi tiêu và hỗ trợ giảm tình trạng táo bón.

Tuy nhiên, mức độ đáp ứng không giống nhau ở mỗi người. Với người nhạy cảm, uống cà phê quá nhiều có thể gây khó chịu đường tiêu hóa thay vì mang lại lợi ích.

Nghiên cứu công bố trên European Heart Journal năm 2025 cho thấy những người chủ yếu uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn so với người uống vào thời điểm khác hoặc không uống cà phê.

Caffeine cũng có thể làm tốc độ trao đổi chất tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, mức thay đổi này không đủ lớn để có thể xem cà phê như một phương pháp giảm cân đáng kể.

Có thể giảm nguy cơ mắc tiểu đường

Một tổng quan nghiên cứu đăng trên Diabetes & Metabolic Syndrome năm 2024 cho thấy việc uống 1-4 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn.

Axit chlorogenic cùng các chất chống oxy hóa trong cà phê được cho là có thể hỗ trợ độ nhạy insulin và quá trình chuyển hóa glucose.

Dù vậy, lợi ích này không đồng nghĩa với việc mọi loại cà phê đều tốt cho sức khỏe. Những thức uống chứa nhiều đường, siro hoặc kem béo có thể làm tăng lượng calo và đường nạp vào cơ thể, từ đó gây bất lợi nếu sử dụng thường xuyên.

Nguyên tắc giúp uống cà phê tốt hơn cho sức khỏe

Cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, thời điểm uống, lượng caffeine và những thành phần được thêm vào tách cà phê đều có thể ảnh hưởng đến tác động của thức uống này đối với cơ thể.

1. Nên kết thúc việc uống cà phê trước 14h

Caffeine là chất kích thích tự nhiên giúp duy trì sự tỉnh táo nhưng cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ nếu được tiêu thụ quá muộn trong ngày.

Vì vậy, nếu dễ bị mất ngủ hoặc nhạy cảm với caffeine, nên hạn chế cà phê từ sau 14h. Trường hợp vẫn muốn thưởng thức một thức uống có vị cà phê vào buổi chiều, có thể cân nhắc loại decaf, vốn đã loại bỏ ít nhất 97% caffeine.

2. Hạn chế biến tách cà phê thành một món đồ uống nhiều đường

Một tách cà phê có thể trở nên kém lành mạnh nếu được cho quá nhiều đường, siro hoặc kem béo. Việc thường xuyên nạp lượng lớn đường bổ sung có liên quan đến tăng cân, béo phì và nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Kem tươi cũng làm tăng đáng kể lượng chất béo và năng lượng của đồ uống. Do đó, nếu muốn duy trì những lợi ích vốn có của cà phê, nên ưu tiên cà phê ít đường hoặc không đường và hạn chế các loại kem, siro ngọt.

3. Đừng lạm dụng quá nhiều

Uống cà phê vừa phải là yếu tố quan trọng để hạn chế tác dụng phụ. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể khiến một số người xuất hiện tình trạng bồn chồn, lo âu, căng thẳng hoặc khó chịu trong cơ thể.

Đặc biệt, uống cà phê khi bụng đói có thể gây khó chịu ở đường tiêu hóa hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng trào ngược axit ở người nhạy cảm.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng cà phê không nên vượt quá khoảng 4 tách mỗi ngày, đồng thời cần điều chỉnh tùy khả năng dung nạp caffeine của từng người.

4. Uống thêm nước để cân bằng lượng dịch

Caffeine có tác dụng lợi tiểu ở một mức độ nhất định, vì vậy việc uống nước song song với cà phê giúp duy trì đủ dịch cho cơ thể.

Một cốc nước dùng cùng cà phê cũng có thể giúp làm dịu cảm giác chua, giảm khó chịu ở dạ dày và làm sạch khoang miệng sau khi thưởng thức. Thay vì chỉ tập trung vào số tách cà phê trong ngày, hãy duy trì thói quen bổ sung đủ nước để cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng.

(Tổng hợp)