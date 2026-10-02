Thu nhập của bố Jaian trong Doraemon

Doraemon là bộ truyện tuổi thơ gắn liền với nhiều thế hệ độc giả, xoay quanh cậu học sinh tiểu học Nobita cùng chú mèo máy đến từ tương lai. Trong nhóm bạn thân của Nobita, Jaian là cậu bạn to con, tính cách ngang ngược, luôn bắt nạt Nobita nhưng lại có phần bênh vực bạn bè khi cần thiết.

Gia đình Jaian kinh doanh một cửa hàng nhỏ trong khu phố mang tên Cửa hàng Goda, đôi khi còn được gọi là Cửa hàng tạp hóa Goda tùy theo từng ấn bản. Trong khi hình ảnh mẹ Jaian, người phụ nữ duy nhất khiến cậu phải sợ hãi, xuất hiện dày đặc và quen thuộc với độc giả thì bố của Jaian lại gần như vô hình suốt cả bộ truyện, khiến nhiều người tò mò không biết ông đang làm công việc gì để cùng vợ nuôi sống cả gia đình.

Bố Jaian xuất hiện khá ít trong Doraemon

Theo mô tả trong nguyên tác, Cửa hàng Goda thuộc dạng cửa hàng tạp hóa cá nhân bán đủ loại mặt hàng, trong bản truyện tranh từng xuất hiện cảnh bán trứng và đồ hộp, còn trong bản hoạt hình lại cho thấy cửa hàng bán thêm đồ kim khí và chất tẩy rửa. Đây là mô hình kinh doanh khá phổ biến tại Nhật Bản trước khi các chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị lớn xuất hiện, phục vụ nhu cầu hằng ngày của cả khu phố và thường có dịch vụ giao hàng tận nhà cho khách quen, một trong những nguồn thu quan trọng của loại hình cửa hàng này. Không ít lần trong truyện, chính Jaian là người phải trông cửa hàng thay mẹ, nhiều khả năng vào những lúc mẹ cậu đang bận đi giao hàng.

Về phần bố Jaian, ông được mô tả là người ít khi có mặt ở nhà, nhiều khả năng do phải thường xuyên đi nhập hàng cho cửa hàng. Ông từng được gọi với cái tên Sasuke Gouda.

Dù ít xuất hiện, một vài tình tiết hiếm hoi cho thấy ông là người khá nghiêm khắc về đạo đức. Điển hình là lần Jaian dùng bảo bối của Doraemon để gian lận đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, bố Jaian đã phát hiện ra sự bất thường và nghiêm khắc mắng con, buộc cậu phải trả lại bảo bối.

Bố Jaian được xây dựng là người nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm đến con cái

Vì nguyên tác chưa từng đưa ra bất kỳ con số doanh thu hay thu nhập cụ thể nào cho cửa hàng Goda, cách tiếp cận khả thi để ước tính tài chính gia đình Jaian là dựa vào mức chi tiêu tối thiểu cần thiết để duy trì cuộc sống của một hộ gia đình có quy mô tương tự tại Nhật Bản.

Theo một khảo sát cấu trúc chi tiêu hộ gia đình toàn quốc do Cục Thống kê Nhật Bản từng công bố, một hộ gia đình có vợ chồng cùng hai con đang học tiểu học hoặc trung học cơ sở, có thu nhập từ lao động, chi tiêu trung bình mỗi tháng vào khoảng 309.485 yên (khoảng 51 triệu đồng). Đây được xem là mức chi tiêu tối thiểu để một gia đình quy mô tương tự nhà Jaian có thể duy trì cuộc sống bình thường, tương đương khoảng 3,7 triệu yên (khoảng 610 triệu đồng) mỗi năm. Do Jaian được xây dựng với thể trạng to lớn hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, mức chi tiêu thực tế của gia đình, đặc biệt là khoản ăn uống, nhiều khả năng còn cao hơn con số trung bình này.

Một chi tiết thú vị khác, dù không thuộc bản truyện tranh gốc mà chỉ xuất hiện trong một phiên bản hoạt hình cũ, cho rằng khi trưởng thành, Jaian tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Cậu đã phát triển thành chủ một siêu thị có quy mô khá lớn tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho không ít người trong vùng. Đây là thiết lập không chính thức và chưa chắc đã khớp với bản truyện tranh gốc, nhưng phần nào cho thấy hình ảnh gia đình Jaian trong mắt người hâm mộ vẫn luôn gắn liền với tinh thần kinh doanh buôn bán được truyền từ thế hệ bố mẹ.

Xét cho cùng, gia đình Jaian tuy không giàu có phô trương như nhà Suneo hay ổn định rõ ràng như nhà Nobita, nhưng vẫn toát lên hình ảnh một hộ kinh doanh nhỏ cần mẫn, đủ sức nuôi lớn một cậu con trai to khỏe và có phần bướng bỉnh như Jaian. Có lẽ chính sự lam lũ ít được nhắc đến này mới là lý do khiến Jaian, dù ngang ngược đến đâu, vẫn luôn giữ được một tinh thần trách nhiệm nhất định với bạn bè xung quanh.