Thu nhập của ông Honekawa - bố Suneo trong Doraemon

Trong bộ truyện Doraemon của Fujiko F. Fujio, Suneo là cậu bạn nổi tiếng khoe của trong nhóm thân thiết với Nobita, luôn sở hữu đồ chơi mới nhất và thường xuyên khoe những chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình. Đứng sau lối sống xa hoa đó là ông Honekawa, bố của Suneo, người được xác định là lãnh đạo một công ty thương mại. Dù giữ vai trò quan trọng trong gia đình, ông lại là một trong những nhân vật bí ẩn nhất bộ truyện khi hình ảnh xuất hiện rất ít và gần như không có thông tin công khai nào về công việc cụ thể.

Ông Honekawa, bố của Suneo

Vì đây là vị trí chủ doanh nghiệp chứ không phải nhân viên làm công ăn lương, thu nhập của ông Honekawa không đến từ một mức lương cố định mà bao gồm cả lợi nhuận kinh doanh và cổ tức.

Do nguyên tác chưa từng đưa ra con số chính thức, giới fan Nhật Bản chỉ có thể suy đoán tổng thu nhập của ông dựa trên mức sống của gia đình Suneo. Kết quả là các ước tính chênh lệch khá lớn giữa các nguồn, dao động phổ biến trong khoảng 20 đến 30 triệu yên (khoảng 3,3 - 5 tỷ đồng) một năm. Một số nguồn khác đẩy lên hơn 50 triệu yên (khoảng 8,3 tỷ đồng nếu tính thêm phần cổ tức từ việc kinh doanh.

Cơ sở cho những con số này đến từ giá trị bất động sản khổng lồ của nhà Suneo. Khu đất và căn biệt thự tại quận Nerima, với diện tích ước tính khoảng 150 đến 200 tsubo, tương đương gần 500 đến 660 mét vuông, đã có giá trị lên tới hơn 260 triệu yên (khoảng 43,3 tỷ đồng) chỉ tính riêng phần đất theo giá đất công bố hiện nay.

Nếu cộng thêm giá trị căn nhà, tổng tài sản bất động sản của gia đình Suneo có thể chạm mốc 350 triệu yên (khoảng 58,2 tỷ đồng). Mỗi năm, gia đình còn phải đóng khoản thuế tài sản lên tới vài triệu yên, một con số mà không phải gia đình trung lưu bình thường nào cũng kham nổi.

Biệt thự rộng lớn của gia đình Suneo tại khu Nerima được xem là tài sản giá trị nhất, phản ánh nguồn thu nhập vượt trội của ông Honekawa

Chính nhờ nền tảng tài chính vững vàng này mà Suneo trong truyện luôn có đồ chơi mới nhất, thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng gia đình, sở hữu xe hơi và có quản gia riêng, những chi tiết vốn hiếm khi xuất hiện ở các gia đình khác trong Doraemon. Đây cũng là lý do khiến một vài nguồn phân tích đưa ra ước tính cực đoan rằng tổng thu nhập của ông Honekawa có thể lên tới cả trăm triệu yên, thậm chí gần một tỷ yên nếu gộp toàn bộ cổ tức kinh doanh. Tuy nhiên đây là mức cận trên chưa có cơ sở tính toán rõ ràng, nên khó xem là con số đáng tin cậy.

Về lâu dài, đến khi Suneo trưởng thành, cậu cũng được xây dựng trở thành chủ một công ty, được cho là kế thừa cơ nghiệp của bố dù công ty không thuộc dạng tập đoàn lớn. Điều này cho thấy dù giàu có bậc nhất trong nhóm bạn của Nobita, gia đình Suneo vẫn được Fujiko F. Fujio xây dựng ở tầm doanh nhân cỡ vừa, chứ không phải kiểu tài phiệt hàng đầu Nhật Bản.

Nhìn chung, dù chưa có con số thu nhập chính thức nào được Fujiko F. Fujio công bố, những chi tiết về tài sản và mức sống của gia đình Suneo vẫn đủ để khẳng định ông Honekawa là một trong những ông bố có thu nhập cao nhất trong thế giới Doraemon.