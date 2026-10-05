Lời khuyên đến các gia đình vẫn cắm điện máy bơm 24/7

Máy bơm nước là một trong những thiết bị rất dễ bị quên trong nhà. Tủ lạnh còn mở ra mỗi ngày, điều hòa bật lên là biết, trong khi máy bơm thường nằm trên sân thượng, dưới tầng một hoặc ở một góc khuất. Với những gia đình sử dụng máy bơm tự động, thiết bị thậm chí được cấp điện 24/7 để sẵn sàng hoạt động khi cần.

Vậy có cần rút điện máy bơm sau mỗi lần sử dụng không? Không thể trả lời chung là có.

Theo tài liệu của Grundfos, một hãng chuyên sản xuất máy bơm và các giải pháp cấp nước, một số hệ thống bơm tăng áp gia đình được thiết kế để tự khởi động khi có nhu cầu sử dụng nước và tự dừng khi nhu cầu kết thúc. Như vậy, máy được cấp điện cả ngày không có nghĩa động cơ cũng chạy cả ngày. Với những hệ thống như vậy, điều quan trọng hơn là sử dụng đúng thiết kế và không bỏ qua các dấu hiệu bất thường.

1. Trước tiên, phải biết máy bơm nhà mình có được thiết kế để hoạt động tự động hay không

Máy bơm gia đình có nhiều loại. Có hệ thống dùng công tắc áp suất, cảm biến dòng chảy, phao hoặc bộ điều khiển riêng để quyết định khi nào máy chạy và khi nào dừng. Nếu gia đình vẫn cắm điện máy bơm 24/7, nên kiểm tra hướng dẫn của đúng loại máy đang sử dụng. Đừng thấy nhà khác để máy tự động quanh ngày rồi mặc định máy nhà mình cũng có thể sử dụng tương tự, đặc biệt với máy cũ hoặc hệ thống đã qua sửa chữa, thay đổi bộ điều khiển.

2. Đừng để máy bơm chạy khi không có nước

Chạy khan, hiểu đơn giản là máy hoạt động trong khi không có hoặc không đủ nước để bơm, có thể khiến một số bộ phận bên trong bị nóng và hư hỏng. Một số máy hoặc bộ điều khiển hiện nay có cơ chế bảo vệ khi thiếu nước, nhưng không phải thiết bị nào cũng giống nhau. Vì vậy, những gia đình ở nơi nguồn nước thường xuyên bị gián đoạn, bể chứa có thể cạn hoặc nguồn nước đầu vào không ổn định càng cần lưu ý điều này.

Nếu vừa mất nước mà không chắc máy có chức năng chống chạy khan hay không, không nên mặc định rằng máy sẽ tự bảo vệ.

3. Để ý những thay đổi khác thường của máy

Máy bơm phát ra tiếng và nóng lên khi hoạt động chưa chắc đã có vấn đề. Thứ đáng để ý là nó bỗng hoạt động khác hẳn ngày thường. Ví dụ, máy vốn chạy một lúc là bồn đầy nhưng gần đây phải chạy lâu hơn; máy liên tục khởi động rồi dừng; xuất hiện tiếng động hoặc mùi bất thường; nước rò quanh máy; dây điện, phích cắm hoặc ổ cắm có dấu hiệu nóng, đổi màu. Khi gặp những tình trạng này, không nên tiếp tục để máy được cấp điện quanh ngày rồi chờ xem có tự hết hay không. Nếu cần kiểm tra hoặc sửa chữa, phải ngắt nguồn điện trước bởi máy bơm tự động có thể bất ngờ khởi động.

4. Vậy khi nào nên chủ động ngắt điện máy bơm?

Không nhất thiết ngày nào cũng phải rút phích cắm của một hệ thống bơm tự động đang hoạt động đúng thiết kế. Tuy nhiên, có những tình huống gia đình nên chủ động ngắt nguồn điện và kiểm tra:

Máy có tiếng động, mùi hoặc biểu hiện hoạt động bất thường.

Phát hiện rò nước ở khu vực có thiết bị điện hoặc nghi ngờ có vấn đề về điện.

Nguồn nước đầu vào bị mất, bể cạn và không chắc máy có bảo vệ chống chạy khan.

Trước khi vệ sinh, kiểm tra, sửa chữa hoặc tác động trực tiếp vào máy.

Khi nhà không sử dụng hệ thống nước trong thời gian dài, có thể xem hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc nhờ thợ kiểm tra cách ngắt hệ thống phù hợp, bởi cách xử lý còn phụ thuộc kiểu máy và cách lắp đặt.

Riêng trường hợp dây điện, ổ cắm có dấu hiệu cháy xém, nóng bất thường hoặc nghi có rò điện, không nên cố chạm trực tiếp vào phích cắm để rút nếu việc đó không an toàn. Hãy ngắt nguồn từ thiết bị bảo vệ điện phù hợp và gọi người có chuyên môn kiểm tra.

5. Cắm điện 24/7 không có nghĩa là có thể quên máy bơm quanh năm

Nếu máy bơm vẫn hoạt động bình thường, nhiều gia đình có thể hàng tháng không nhìn tới nó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn nên kiểm tra khu vực máy, đường ống và các đầu nối; để ý rò nước, tình trạng dây điện, ổ cắm và những thay đổi trong thời gian hoạt động của máy.

Tóm lại, với máy bơm tự động được thiết kế để hoạt động theo nhu cầu, cắm điện 24/7 không mặc nhiên là sai. Quan trọng hơn là biết chiếc máy nhà mình được thiết kế để vận hành thế nào, khi nào cần ngắt nguồn và không để một thiết bị đang được cấp điện quanh ngày trở thành thứ bị bỏ quên trong nhà.