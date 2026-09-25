Hơn 90% người dùng không biết công dụng của lỗ nhỏ trên thân phích cắm điện

Phích cắm điện là thứ chúng ta cầm lên gần như mỗi ngày nhưng hiếm khi quan sát kỹ. Cắm sạc điện thoại, máy tính, đồ gia dụng rồi rút ra, phần lớn mọi người chỉ quan tâm phích có vừa ổ điện hay không. Thế nhưng, trên một số loại phích cắm có hai chấu kim loại dẹt, đặc biệt là kiểu phích cắm được sử dụng phổ biến tại Mỹ, Nhật Bản và xuất hiện trên không ít thiết bị nhập khẩu, bạn có thể thấy gần đầu mỗi chấu có một lỗ tròn nhỏ. Hai chiếc lỗ này nhìn khá đơn giản, đến mức nhiều người nghĩ chúng chỉ phục vụ quá trình sản xuất. Thực tế, chúng có những vai trò nhất định trong thiết kế phích cắm và ổ cắm. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều lời giải thích bị thổi phồng trên mạng, vì vậy cần tách rõ đâu là công dụng thực tế, đâu chỉ là cách sử dụng phát sinh.

1. Giúp phích cắm được giữ chắc hơn trong một số thiết kế ổ điện

Đây là công dụng dễ hiểu nhất. Ở một số loại ổ cắm tương thích, bên trong có các bộ phận tiếp xúc bằng kim loại. Khi chấu phích được đẩy vào, kết cấu của ổ cắm có thể tương tác với phần lỗ hoặc vùng xung quanh nó, góp phần tạo lực giữ phích ở vị trí thích hợp. Nhờ vậy, phích cắm có thể nằm chắc trong ổ thay vì quá dễ tuột ra ngoài khi có một lực kéo nhẹ.

Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng không phải mọi ổ cắm đều sử dụng hai chiếc lỗ theo cách này. Khả năng giữ phích còn phụ thuộc vào cấu tạo của ổ cắm và lực tiếp xúc giữa các bộ phận kim loại bên trong với chấu cắm. Vì vậy, nếu một chiếc phích có hai lỗ nhưng cắm vào ổ vẫn lỏng lẻo, đừng nghĩ rằng hai chiếc lỗ đã bị hỏng. Rất có thể vấn đề nằm ở chính ổ cắm hoặc độ tương thích giữa hai thiết bị.

2. Có thể phục vụ việc cố định phích trong một số ứng dụng

Hai lỗ xuyên qua chấu cũng tạo ra một điểm mà nhà sản xuất hoặc đơn vị sử dụng có thể tận dụng để giữ hoặc khóa phích cắm trong những tình huống nhất định. Chẳng hạn, tùy thiết kế thiết bị, lỗ có thể được sử dụng cùng một cơ cấu giữ nhằm hạn chế việc phích bị rút ra ngoài ý muốn. Nhưng đây không phải lý do để mọi người tự lấy dây thép, ghim, khóa hay bất cứ vật kim loại nào luồn qua hai lỗ rồi cắm điện. Khi phích đang kết nối với nguồn điện, không nên tự ý gắn thêm vật kim loại vào chấu cắm. Một chi tiết có thể được nhà sản xuất tận dụng trong thiết kế không đồng nghĩa người dùng nên tự chế thêm cơ cấu khóa tại nhà.

3. Thuận tiện trong một số công đoạn sản xuất

Hai chiếc lỗ còn có thể hữu ích ngay từ trước khi phích cắm đến tay người tiêu dùng. Trong quá trình sản xuất, các lỗ trên chấu có thể trở thành vị trí thuận tiện để giữ, định vị hoặc hỗ trợ xử lý các bộ phận kim loại trên dây chuyền. Điều này cũng giải thích vì sao một chi tiết trên sản phẩm đôi khi không chỉ có duy nhất một mục đích dành cho người sử dụng cuối cùng. Với nhà sản xuất, hình dạng của chấu còn phải phù hợp với quá trình chế tạo hàng loạt. Tuy nhiên, công dụng cụ thể trong sản xuất sẽ phụ thuộc vào từng hãng và quy trình. Vì thế không nên khẳng định rằng tất cả phích cắm có lỗ đều được treo, khóa hay cố định theo đúng một cách giống nhau.

Vậy tại sao có phích cắm chẳng có chiếc lỗ nào?

Đây là phần quan trọng bởi nếu chỉ biết ba công dụng phía trên, nhiều người rất dễ nhìn phích cắm nhà mình rồi thắc mắc tại sao nó hoàn toàn không có lỗ. Lý do đơn giản là phích cắm trên thế giới không có một kiểu duy nhất. Loại hai chấu dẹt thường thấy ở Mỹ và Nhật khác với phích hai chấu tròn rất quen thuộc tại Việt Nam và nhiều nước khác. Ngay cả giữa các phích có chấu dẹt, hình dạng chấu cũng có thể khác nhau tùy tiêu chuẩn và thiết kế. Bởi vậy, không có lỗ không đồng nghĩa phích cắm kém chất lượng hoặc thiếu an toàn. Hai chiếc lỗ chỉ là một đặc điểm xuất hiện trên một số kiểu chấu cắm.

Quan trọng hơn chiếc lỗ là tình trạng của cả phích cắm

Biết công dụng của hai chiếc lỗ khá thú vị, nhưng khi sử dụng điện trong gia đình, có một điều thực tế hơn nhiều đáng để mọi người quan tâm. Nếu phích cắm lỏng bất thường, chấu bị cong, cháy xém, đổi màu hoặc khu vực ổ cắm nóng lên rõ rệt khi sử dụng, đừng cố khắc phục bằng cách bẻ chấu, nhét thêm vật vào ổ hay tìm cách tận dụng hai chiếc lỗ để giữ phích chặt hơn. Đặc biệt, một phích cắm cứ cắm vào là dễ dàng rơi hoặc tuột ra có thể liên quan đến ổ cắm đã xuống cấp. Khi đó, giải pháp đúng không phải tìm cách buộc phích lại mà nên kiểm tra và thay thế bộ phận không còn đảm bảo.

Vì thế, lần tới nếu cầm một chiếc sạc hoặc thiết bị có hai chấu dẹt với hai lỗ tròn nhỏ gần đầu, mọi người sẽ biết chúng không đơn thuần được khoét lên cho đẹp. Chúng có thể tham gia vào cơ chế giữ của một số ổ cắm, được tận dụng cho việc cố định trong những ứng dụng phù hợp và hỗ trợ một số công đoạn sản xuất. Còn nếu phích cắm nhà bạn không có hai chiếc lỗ ấy thì cũng hoàn toàn bình thường. Kiểu chấu, tiêu chuẩn phù hợp và tình trạng an toàn của phích - ổ cắm mới là những thứ đáng quan tâm hơn việc nhất định phải tìm thấy hai chiếc lỗ nhỏ.