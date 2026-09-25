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Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới giấy tờ nhà đất Vũ Đình Quang SN 1972

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Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới giấy tờ nhà đất Vũ Đình Quang SN 1972

Vũ Đình Quang là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Quang (sinh năm 1972, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".‎

Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới giấy tờ nhà đất Vũ Đình Quang SN 1972- Ảnh 1.

Bị can Vũ Đình Quang. Ảnh: CA An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù biết rõ phần đất do ông L.T.T. bán cho ông N.V.T. có nguồn gốc là đất rừng (ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm nay là đặc khu Phú Quốc) do Nhà nước quản lý, nhưng Vũ Đình Quang vẫn thỏa thuận nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất trên.

Thông qua việc nhận "chạy" làm giấy tờ đất, Quang đã nhận và chiếm đoạt tổng số tiền 17 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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