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Bắt tạm giam Thái Hành Sơn và 2 người khác liên quan đến số tiền 39.725.000 đồng

| | Xã hội

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá.

Ngày 22/9, Công an xã Cù Lao Giêng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (sinh năm 1993), Phạm Văn Em Nhỏ (sinh năm 1968), cả 02 cùng ngụ ấp Bình Phước, xã Cù Lao Giêng và Thái Hành Sơn (sinh năm 1972, ngụ ấp Bình Trung, xã Cù Lao Giêng) để điều tra về tội "Đánh bạc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can Công, Nhỏ, Sơn (từ trái sang) (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Cù Lao Giêng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Phạm Văn Em Nhỏ và Thái Hành Sơn đang có hành vi cá độ bóng đá các trận đấu thuộc Vòng chung kết World Cup 2026.

Tang vật thu giữ gồm 01 tờ phơi ghi nhận số tiền cá cược các trận bóng đá. Qua đấu tranh, Nhỏ khai nhận được Nguyễn Chí Công cung cấp các kèo cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 để nhận hoa hồng.

Ngoài ra, Nhỏ còn trực tiếp nhận cá cược từ những người có nhu cầu trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá là 39.725.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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