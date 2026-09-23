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Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

| | Xã hội

Ban Bí thư chỉ định Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy (phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn. (Ảnh: B.H.Y)

Cùng với đó, Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Hoàng Dương - Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, và ông Nguyễn Xuân Sơn - Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Ông Ngọc yêu cầu các cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; chủ động nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Dương và ông Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: B.H.Y)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được Ban Bí thư chỉ định, ông Phạm Bảo Sơn cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Ông Sơn cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Minh Đức

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