Tận mắt thấy một nơi ở TP.HCM ngập hàng chục căn nhà, người dân thức trắng đêm tát nước - Clip: Di Anh

Từ đầu tuần đến nay, nhiều khu vực ở TP.HCM liên tục xuất hiện mưa giông, khiến tình trạng ngập tái diễn tại nhiều nơi. Tại phường Hiệp Bình, sau trận mưa lớn kéo dài, gần 30 căn nhà bị nước tràn vào, nhiều hộ dân phải sống trong cảnh ngập từ đêm đến sáng.

Nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn, nhiều đồ đạc, thiết bị điện bị hư hỏng. Có thời điểm, nước ngoài đường dâng cao, lút bánh xe.

Bà Nguyễn Thị Mỹ cho biết gia đình gần như không thể ngủ trong đêm vì nước liên tục dâng.

Nước ngập sau trận mưa lớn chiều tối 22/9 khiến gần 30 căn nhà tại phường Hiệp Bình chìm trong nước đến sáng 23/9 (Ảnh: Di Anh)

Nhiều gia đình căng bạt chặn nước trước cửa nhà (Ảnh: Di Anh)

Nước trên đường có thời điểm dâng cao khiến việc sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Di Anh)

Nước dâng cao ngang đầu gối người lớn (Ảnh: Di Anh)

Nước tràn vào nhà khiến người dân phải kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại do ngập (Ảnh: Di Anh)

“Tủ lạnh, đồ đạc hư hết rồi. Đêm qua không ngủ được. Có mấy chú lại gõ cửa nói: ‘Nước vào, nước vào’”, bà Mỹ kể.

Theo bà Mỹ, gia đình từng nâng nền nhà để hạn chế ngập nhưng nước vẫn tràn vào. “Nâng nhà lên mà đầu sắp đụng nóc rồi nè”, bà nói.

Cùng sống trong khu vực thường xuyên ngập, bà Trần Tuyết Loan cho biết tình trạng này đã nhiều lần xảy ra mỗi khi có mưa lớn.

“Ngập quá trời, không biết sao lần nào cũng vậy, mưa lớn là ngập. Không đi đâu được, không đi mua gạo, muối gì được”, bà Loan nói.

Người dân tát nước từ trong nhà ra ngoài (Ảnh: Di Anh)

Ảnh: Di Anh

Chị Đỗ Thị Thanh Tâm cho biết ngay từ khi mưa lớn bắt đầu, gia đình đã chủ động vận hành máy bơm để hạn chế nước tràn vào nhà.

“Mưa lớn, hạt mưa nặng là biết có nguy cơ ngập. Ngay từ khi bắt đầu mưa, tôi đã kéo máy bơm ra để bơm nước. Hai máy bơm hoạt động liên tục cho đến tối”, chị Tâm kể.

Đến hơn 2h sáng, khi nhận được thông báo nước ngập, chị thức dậy và phát hiện nước đã tràn vào sân. Khu vực tiếp tục vận hành hai máy bơm để hút nước. Theo chị Tâm, dù gia đình đã nhiều lần nâng sân, nâng nền và chủ động kê cao đồ đạc, mỗi khi mưa lớn vẫn phải chuẩn bị phương án ứng phó.

Máy bơm nước được huy động nhằm rút nước trong khu vực (Ảnh: Di Anh)

Chị Đỗ Thị Thanh Tâm - người dân trong khu vực (Ảnh: Di Anh)

“Tôi chuẩn bị kê hết đồ đạc lên cao. Những thứ cần thiết, như tủ lạnh, tôi đưa lên nhà trên để tránh nước”, chị nói. “Đồ bị ngập nếu sửa lại cũng nhanh xuống cấp. Rau, cây cối trồng ngoài đường bị ảnh hưởng rất nhiều, sau một đợt ngập là gần như trụi hết. Đồ điện bị ngập thì cũng không dám sử dụng, trong nhà có mấy cái tủ lạnh.”

Khoảng 8h ngày 23/9, lực lượng chức năng đã đưa máy bơm công suất lớn đến khu vực để hỗ trợ người dân hút nước, dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, tình trạng mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nam Bộ trong những ngày tới. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 23/9, khu vực tiếp tục có mưa. Nam Bộ còn khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trong khoảng 3 ngày, từ 23 đến 25/9.

Mưa có thể kéo dài, tập trung chủ yếu từ trưa, chiều đến tối và có khả năng xuất hiện mưa vào ban đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu vực. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 24-25/9, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì, trong khi vùng áp thấp di chuyển về phía Tây. Nam Bộ vẫn có mưa trên diện rộng, song xu hướng mưa lớn được dự báo giảm so với ngày 23/9. Từ ngày 26/9, mưa trên khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm dần cả về diện và lượng.