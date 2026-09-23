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Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

| | Xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 23/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo quyết định, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/9/2026).

Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán: xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ); trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nội khoa; Bác sĩ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh.

Ông Nguyễn Tri Thức từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024.

Lãnh đạo Bộ Y tế hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các Thứ trưởng: Vũ Mạnh Hà (Thứ trưởng Thường trực), Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận.

Theo Luân Dũng

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