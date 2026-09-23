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Camera ghi lại khoảnh khắc nước cuốn ô tô xuống hồ, nữ chủ xe nghi bị mất tích

| | Xã hội

Hiện nay, các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy phương tiện cùng chủ xe nghi bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin từ công an phường Bình Long (Đồng Nai), chiều tối ngày 22/9/2026, trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn đã khiến nhiều tuyến đường phường Bình Long bị ngập sâu. Khoảng 17 giờ cùng ngày, tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một xe ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Camera của một nhà dân trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, phường Bình Long, TP Đồng Nai đã ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô màu trắng di chuyển qua khu vực vào thời điểm mưa lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long đã khẩn trương báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được xác định là nơi có người nghi mất tích.

Khoảnh khắc chiếc xe bị nước cuốn xuống hồ. (Ảnh cắt từ clip)

Các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng tổ chức rà soát, tìm kiếm dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng chảy mạnh. Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục xuyên đêm với quyết tâm cao nhất nhằm sớm tìm thấy nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình tìm kiếm khó khăn đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng tổ chức rà soát, tìm kiếm dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng chảy mạnh. (Nguồn ảnh: Công an phường Bình Long)

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát các khu vực ven sông, suối và những vị trí có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi, đồng thời phối hợp người dân địa phương để thu thập thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ thông tin, qua xác minh, chiếc ô tô màu trắng bị nước cuốn trôi nghi là của bà T.T.B.L. (46 tuổi, trú phường An Lộc, TP Đồng Nai). Người thân của bà L. cho biết đã mất liên lạc với bà từ khoảng 17 giờ ngày 22/9. Tại vị trí cách hiện trường khoảng 50m, lực lượng chức năng cũng phát hiện một điện thoại di động.

Theo Hương Trà (T/h)

Đời sống & Pháp luật

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