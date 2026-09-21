Trai đẹp U23 Việt Nam bị phản ứng dữ dội vì chơi xấu với Đình Bắc

Trận đấu CLB Đồng Nai thua 0-3 trước Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 3 V.League diễn ra tối 20/9 gây tranh cãi sau hàng loạt hành vi thi đấu thô bạo trên sân Bình Phước.

Tâm điểm của những tranh cãi xoay quanh pha xử lý có phần bạo lực của cựu trung vệ U23 Việt Nam – Huỳnh Tấn Sinh. Trong một tình huống ở hiệp 2, khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bên phía CAHN nỗ lực che chắn và giữ bóng, Tấn Sinh đã hai lần liên tiếp tung chân sút thẳng từ phía sau vào chân trụ của đối phương. Trọng tài chính Lê Vũ Linh ngay lập tức cắt còi, tuy nhiên quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo trung vệ đội chủ nhà đã tạo ra nhiều ý kiến phản đối. Nhiều khán giả và chuyên gia nhận định, hành vi cố tình xâm phạm thân thể từ phía sau có tính chất xứng đáng nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Trước đó trong hiệp 1, tiền đạo Văn Sơn bên phía đội chủ nhà cũng đã phải nhận thẻ đỏ rời sân sau hành vi đánh nguội chính chân sút 22 tuổi này. Việc chơi thiếu người khiến Đồng Nai hoàn toàn vỡ trận và chịu thất bại 0-3. Về phía Đình Bắc, may mắn anh không gặp phải chấn thương nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh chiến dịch FIFA ASEAN Cup đang cận kề.

Mặc dù trọng tài đã đưa ra quyết định trên sân, dư luận và cộng đồng người hâm mộ đang bức xúc trên các diễn đàn bóng đá. Thậm chí việc một số CĐV quá khích vào tràn vào trang cá nhân của cầu thủ Tấn Sinh và vợ để lại những bình luận chỉ trích Tấn Sinh. Trước đó ở vòng 2 V.League, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau pha vào bóng khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương. Sau đó cầu thủ này cũng đã bị cấm thi đấu 4 trận. Án phạt từ ban kỷ luật VFF là bài học để các cầu thủ chơi quyết liệt nhưng không thô bạo, bảo vệ đôi chân cho chính mình và đồng nghiệp.