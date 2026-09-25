Cảnh báo đặc biệt tới tất cả người dân đang có nhiều tài khoản ngân hàng

Việc mở tài khoản ngân hàng hiện khá thuận tiện, nhiều ngân hàng cho phép khách hàng thực hiện gần như toàn bộ quy trình trực tuyến. Vì vậy, một người sở hữu tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau không còn là chuyện hiếm.

Sau một thời gian, phần lớn người dùng thường chỉ tập trung sử dụng 1–2 tài khoản để nhận lương, chuyển tiền hoặc thanh toán. Những tài khoản còn lại có thể không có tiền, lâu ngày không giao dịch, thậm chí bị chính chủ "bỏ quên".

Từ đây dễ xuất hiện một suy nghĩ: tài khoản không có tiền, không dùng tới thì nếu có người hỏi mua hoặc thuê lại, bán đi cũng không thiệt hại gì.

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Thực tế, đây có thể là quyết định kéo theo những rủi ro pháp lý rất lớn.

Ngày 24/9, Cổng thông tin Chính phủ trích Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang, sinh năm 2006, trú tại phường An Biên, về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia các hội, nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Giang tìm người mở tài khoản trực tuyến, nhận thông tin đăng nhập rồi mua lại với giá từ 80.000–100.000 đồng/tài khoản. Sau đó, các tài khoản tiếp tục được rao bán với giá 80.000–150.000 đồng/tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng. Công an cũng đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan và tiếp tục làm rõ mục đích sử dụng số tài khoản này.

Bị can Đặng Trường Giang (Ảnh Thông tin Chính phủ)

Tài khoản không có tiền vẫn có thể là thứ tội phạm cần

Điều nhiều người dễ nhầm lẫn là giá trị của một tài khoản ngân hàng đối với các đối tượng xấu không nằm ở số tiền đang có trong tài khoản.

Ngay cả khi số dư bằng 0, một tài khoản còn hoạt động và đứng tên một người thật vẫn có khả năng nhận, chuyển tiền. Khi rơi vào tay người khác, nó có thể trở thành một mắt xích trung gian để nhận tiền từ các nạn nhân, chuyển tiền qua nhiều tầng tài khoản hoặc phục vụ những hoạt động trái pháp luật.

Thực tế, Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng. Tháng 7/2026, lực lượng Công an tại Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của học sinh. Để có mỗi tài khoản, các đối tượng chi từ 200.000–300.000 đồng cho người đứng tên rồi bán lại kiếm lời.

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Từ vụ việc này, cơ quan Công an nhấn mạnh mọi tài khoản ngân hàng đều gắn với trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu. Việc bán hoặc cho thuê tài khoản có thể khiến tài khoản đó bị sử dụng phục vụ lừa đảo, rửa tiền hoặc những loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Một vụ án khác được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra trong năm nay cho thấy các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng, với giá chỉ từ 50.000–150.000 đồng/tài khoản để phục vụ đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Những vụ việc trên cho thấy khoản tiền vài chục nghìn hoặc vài trăm nghìn đồng mà người bán nhận được có thể rất nhỏ, nhưng tài khoản sau khi được chuyển giao lại có thể trở thành công cụ cho những dòng tiền lớn hơn nhiều.

Bán, cho thuê tài khoản có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng vào các vụ án hình sự, bản thân hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán cũng đã được pháp luật quy định chế tài cụ thể.

Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026 và hiện còn hiệu lực, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 100–150 triệu đồng.

Nếu số lượng từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt có thể lên tới 150–200 triệu đồng.

Như vậy, suy nghĩ "tài khoản không có tiền nên bán cũng không sao" có thể khiến người dân đánh đổi khoản tiền chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng để đối mặt với mức xử phạt lớn hơn rất nhiều.

Với các hành vi nghiêm trọng, trách nhiệm hình sự cũng có thể được đặt ra.

Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo đó, hành vi liên quan từ 20 đến dưới 50 tài khoản hoặc đạt mức thu lợi bất chính theo luật định đã có thể thuộc trường hợp bị xử lý hình sự. Với từ 50 đến dưới 200 tài khoản, mức hình phạt có thể là phạt tiền 100–200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp liên quan từ 200 tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên, mức phạt tù có thể lên tới 7 năm.