Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong máy bay chở 158 người phải hạ cánh khẩn cấp: Khoang sặc mùi khét, có tiếng nổ lách tách, hành khách sợ hãi bủn rủn

| | Sống

Tối 23/9, một máy bay của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) sau khi cất cánh từ sân bay Naha (Okinawa, Nhật Bản) đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố động cơ.

Nhiệt độ dầu động cơ tăng cao, máy bay phải ngắt động cơ quay đầu

Theo thông tin từ ANA, vào khoảng 21h tối 23/9 (giờ địa phương), chuyến bay mang số hiệu ANA 1502 (sử dụng dòng máy bay Boeing 737) với lộ trình từ sân bay Naha đến sân bay Saga, khi vừa cất cánh được một thời gian ngắn thì cơ trưởng phát hiện tín hiệu cảnh báo nhiệt độ dầu động cơ tăng cao trên bảng điều khiển.

Tổ bay lập tức tắt động cơ bên phải gặp sự cố và cho máy bay quay đầu về lại sân bay Naha. Máy bay hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 22h cùng ngày và dừng lại trên đường lăn.

Bên trong máy bay chở 158 người phải hạ cánh khẩn cấp: Khoang sặc mùi khét, có tiếng nổ lách tách, hành khách sợ hãi bủn rủn- Ảnh 1.

Ảnh: ETtoday

Sau khi hạ cánh, toàn bộ 152 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay bằng cầu trượt cứu hộ. Quá trình di chuyển khiến 3 hành khách bị thương nhẹ. Mặc dù lực lượng cứu hỏa sân bay đã được điều động túc trực sẵn sàng, tuy nhiên thời điểm hạ cánh, động cơ không có dấu hiệu bốc cháy hay nhả khói.

Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản nhận định đây là "sự cố hàng không nghiêm trọng" có nguy cơ dẫn đến tai nạn lớn, đồng thời thông báo sẽ cử 2 điều tra viên đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến hỏng hóc.

Mùi khét bao trùm khoang máy bay, hành khách hoảng loạn

Nhiều hành khách trên chuyến bay vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút thót tim. Một nam hành khách 26 tuổi đưa hai con nhỏ đi du lịch Okinawa trở về kể lại, phía bên phải máy bay đột nhiên phát ra những tiếng nổ "lách tách", ngay sau đó một mùi khét bốc lên trong khoang hành khách khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.

"Tưởng hạ cánh xong là đã an toàn, không ngờ lại nhận lệnh sơ tán khẩn cấp khiến hiện trường càng thêm hỗn loạn", anh nhớ lại. Những đứa trẻ sợ hãi khóc lóc không ngừng, một số người xung quanh thậm chí bị nôn mửa, có người hoảng loạn đến mức bủn rủn chân tay không thể đứng vững.

Một nam hành khách 27 tuổi đến từ tỉnh Fukuoka cho biết thêm, ban đầu anh nghe thấy một tiếng "đùng" lớn, tiếp đó hệ thống đèn chiếu sáng trong khoang liên tục nhấp nháy đi kèm những rung lắc nhẹ bất thường. Anh bàng hoàng chia sẻ rằng suốt chuyến bay bản thân "thật sự sợ hãi" và cảm thấy vô cùng may mắn khi cuối cùng vẫn có thể đáp xuống đất an toàn.

Nguồn: ETtoday

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 trường ĐH đào tạo 3 năm là tốt nghiệp: Học phí từ 86,3 triệu - 112,5 triệu đồng/khóa, dạy chuyên ngành thứ 2 miễn phí, nhiều ngành 15 điểm là đỗ

Việt Nam có 1 trường ĐH đào tạo 3 năm là tốt nghiệp: Học phí từ 86,3 triệu - 112,5 triệu đồng/khóa, dạy chuyên ngành thứ 2 miễn phí, nhiều ngành 15 điểm là đỗ Nổi bật

Hồ sơ lương của thần đồng Toán học 3 lần liên tiếp giành Huy chương Olympic quốc tế

Hồ sơ lương của thần đồng Toán học 3 lần liên tiếp giành Huy chương Olympic quốc tế Nổi bật

Tất cả người dân chú ý thông báo quan trọng liên quan đến gửi tiền tiết kiệm

Tất cả người dân chú ý thông báo quan trọng liên quan đến gửi tiền tiết kiệm

11:56 , 25/09/2026
3 con giáp bước vào “năm chuyển vận” 2027: Sau những ngày chật vật, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp và tài lộc dần khởi sắc

3 con giáp bước vào “năm chuyển vận” 2027: Sau những ngày chật vật, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp và tài lộc dần khởi sắc

11:44 , 25/09/2026
Đứa trẻ thân nhất với ai trong nhà? Không phải bố, cũng chưa chắc là mẹ, mà lại là người này đây!

Đứa trẻ thân nhất với ai trong nhà? Không phải bố, cũng chưa chắc là mẹ, mà lại là người này đây!

11:33 , 25/09/2026
Lời khuyên cho tất cả những ai đặt đồ ăn qua app

Lời khuyên cho tất cả những ai đặt đồ ăn qua app

11:25 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên