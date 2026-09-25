Tất cả người dân chú ý thông báo quan trọng liên quan đến gửi tiền tiết kiệm

Những tháng cuối năm, nhu cầu gửi tiết kiệm, tích lũy tài chính của người dân thường tăng cao. Lợi dụng tâm lý mong muốn tìm kiếm mức sinh lời hấp dẫn khi gửi tiền tiết kiệm, các đối tượng lừa đảo đưa ra những lời mời chào như “gói VIP”, “suất gửi nội bộ”, “ưu đãi đặc biệt” với mức lãi suất cao bất thường, thậm chí từ 15-20%/năm, nhằm dụ người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Ảnh minh họa (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Một trong những thủ đoạn thường gặp là các đối tượng lập website, tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính; đồng thời giả danh nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo, gọi điện hoặc nhắn tin chào mời các gói gửi tiết kiệm có lãi suất cao.Khi người dân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, truy cập đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật khác.

Sau khi có được những thông tin này, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Trước thủ đoạn trên, Công an xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chỉ thực hiện gửi tiết kiệm thông qua các kênh chính thức của ngân hàng như tại quầy giao dịch, website hoặc ứng dụng do ngân hàng cung cấp; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật tài khoản cho người khác; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đối với các chương trình khuyến mại, mức lãi suất được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại, người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng, đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào có mức sinh lời cao bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp để “giữ suất”, “giữ ưu đãi”. Trường hợp đã chuyển tiền, cung cấp thông tin bảo mật hoặc phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng qua kênh chính thức để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản, kiểm soát giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau