Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản 28.000.000 đồng và 5.000 đồng từ tài khoản Vietcombank của Bùi Cao Cường SN 1986

Mới đây, Công an xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp nhận, xác minh và phối hợp giải quyết trường hợp người dân nhận tiền chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, chị H.T.Y. (SN 1991, trú tại xóm Vang, xã Tràng Xá) bất ngờ nhận được 28.000.000 đồng chuyển vào tài khoản Vietcombank từ một tài khoản không quen biết. Ít phút sau, chị tiếp tục nhận được một giao dịch chuyển 5.000 đồng từ tài khoản này, kèm nội dung: “Cho mình xin lại số tiền vừa chuyển nhầm”.

Gặp tình huống trên, thay vì lập tức chuyển trả số tiền, chị H.T.Y. nghi ngờ đây có thể là một thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nên không thực hiện theo yêu cầu của người lạ. Chị chủ động đến Công an xã Tràng Xá trình báo và nhờ xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tràng Xá tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Phúc Thuận để làm rõ chủ tài khoản đã chuyển tiền.

Qua xác minh, người chuyển nhầm được xác định là anh Bùi Cao Cường (SN 1986, trú tại tổ dân phố Phúc Tài, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên).

Tại cơ quan Công an, anh Cường xuất trình các giấy tờ, thông tin tài khoản ngân hàng và lịch sử giao dịch để xác nhận việc chuyển nhầm. Sau khi xác minh rõ sự việc, dưới sự chứng kiến của Công an xã Tràng Xá, số tiền được xử lý, trao trả theo đúng quy định.

Từ vụ việc trên, Công an xã Tràng Xá khuyến cáo người dân không tự ý chuyển trả tiền cho người lạ khi phát hiện tài khoản nhận được một khoản tiền bất thường, đặc biệt khi người gửi yêu cầu thực hiện thêm các thao tác hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc.

Theo cơ quan Công an, trong những tình huống như vậy, người dân cũng không nên rút hoặc sử dụng số tiền chuyển nhầm. Việc tự ý sử dụng tiền của người khác có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý.

Thay vào đó, người nhận nên liên hệ với ngân hàng nơi mở tài khoản hoặc đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp lịch sử giao dịch và thông tin liên quan để được xác minh, hướng dẫn xử lý.

Người dân cũng cần đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc thực hiện các giao dịch khác với lý do “xác nhận hoàn tiền”. Đây là những dấu hiệu cần được kiểm tra kỹ trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

(Theo Công an tỉnh Thái Nguyên)