Thầy Hiệu phó SN 1966 giao nộp 4.500.000 đồng nhờ công an xác minh nguồn gốc, Trần Văn Tình SN 1993 chủ động tới trình báo

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã A Sào vừa hỗ trợ xác minh, liên hệ và trao trả tài sản bị đánh rơi cho công dân, qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về lòng trung thực của người dân và tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 14/9/2026, trên đường đi làm qua tuyến đường liên thôn thuộc địa phận thôn Lam Cầu, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên, thầy giáo Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1966, trú tại thôn Lam Cầu, xã A Sào, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Minh Thọ, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đã nhặt được số tiền 4.500.000 đồng. Nhận thấy số tiền trên có giá trị đối với người đánh mất, thầy Hùng đã chủ động đến Công an xã A Sào trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền, nhờ lực lượng Công an hỗ trợ tìm chủ sở hữu để trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã A Sào đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực phát hiện tài sản. Đồng thời, lực lượng công an cũng đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên các trang mạng xã hội chính danh của Công an xã và thông qua hệ thống Đài truyền thanh xã.

Đến sáng ngày 15/9/2026, anh Trần Văn Tình sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Đào, xã A Sào đã chủ động đến Công an xã A Sào trình báo về việc làm rơi số tiền 4.500.000 đồng vào chiều ngày 14/9/2026 trên đoạn đường từ thôn Lam Cầu về thôn Đồng Đào. Qua xác minh thông tin về đặc điểm số tiền và đối chiếu với dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, Công an xã A Sào xác định anh Tình là chủ sở hữu hợp pháp số tiền trên. Công an xã A Sào đã tiến hành trao trả đầy đủ số tiền 4.500.000 đồng cho anh Tình. Nhận lại tài sản, anh Tình không giấu được niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Nguyễn Thanh Hùng cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Sào đã tận tình hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản bị đánh mất.

Công an xã trao trả lại tài sản cho công dân đánh rơi. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Công an xã A Sào biểu dương và ghi nhận nghĩa cử đẹp của thầy giáo Nguyễn Thanh Hùng. Hành động nhặt được của rơi, chủ động giao nộp cho cơ quan Công an để trao trả lại cho người đánh mất là biểu hiện của phẩm chất trung thực, trong sáng, nét đẹp trong đạo đức của người thầy giáo nói riêng và truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên