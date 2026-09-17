Cơ thể thiếu sắt ở người trưởng thành: Những dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Thiếu sắt không phải lúc nào cũng dễ nhận ra

Sắt tham gia vào quá trình cấu tạo hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu và có vai trò với sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, lượng sắt dự trữ có thể giảm dần trước khi xuất hiện biểu hiện rõ ràng, nên nhiều người chỉ nghĩ mình mệt do thiếu ngủ, làm việc quá sức.

Nếu kéo dài, thiếu sắt có thể tiến triển thành thiếu máu do thiếu sắt. Vì vậy, nhận biết nguyên nhân và nhóm nguy cơ là bước đầu để chủ động phòng ngừa.

Vì sao thiếu sắt có thể xuất hiện ở người trưởng thành?

Thiếu sắt ở người trưởng thành thường bắt nguồn từ chế độ ăn chưa cung cấp đủ sắt, khả năng hấp thu kém hoặc nhu cầu bổ sung sắt tăng trong một số giai đoạn sinh lý.

Bữa ăn thiên về tinh bột, ít thịt, hải sản, đậu, rau lá xanh và ngũ cốc có thể làm giảm lượng sắt cung cấp cho cơ thể. Chế độ ăn kém đa dạng cũng dễ dẫn đến thiếu các vi chất tham gia quá trình tạo máu như k ẽm, a xit f olic, v itamin B6, B12 và đ ồng. Ngoài ra, uống trà hoặc cà phê gần bữa ăn cũng làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt.

Bữa ăn công sở thiếu đa dạng có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu sắt

Những đối tượng nào dễ thiếu sắt hơn?

Một số nhóm có nhu cầu sắt cao hơn hoặc dễ bị thiếu hụt do chế độ ăn, sinh lý và tình trạng sức khỏe, bao gồm:

Phụ nữ mang thai và sau sinh;

Phụ nữ trong độ tuổi kinh nguyệt (nhất là khi bị cường kinh, rong kinh);

Người ăn chay, ăn kiêng, thường xuyên bỏ bữa;

Người vừa mất máu do phẫu thuật hoặc hấp thu kém.

Mẹ bầu cần chú ý bổ sung sắt trong suốt thai kỳ

Dấu hiệu cơ thể thiếu sắt dễ bị bỏ qua

Khi lượng sắt dự trữ giảm, một số biểu hiện ban đầu có thể khá quen thuộc và dễ nhầm với tình trạng mệt mỏi thông thường. Một số dấu hiệu thường được lưu ý gồm:

Mệt mỏi, thiếu năng lượng dù đã nghỉ ngơi;

Khó tập trung, giảm sự tỉnh táo trong công việc và sinh hoạt;

Chóng mặt, hoa mắt, đặc biệt khi thay đổi tư thế;

Da và niêm mạc nhợt nhạt hơn bình thường;

Tóc rụng nhiều, móng giòn, dễ gãy khi tình trạng thiếu Sắt kéo dài.

Các biểu hiện trên cũng có thể gặp trong nhiều vấn đề sức khỏe khác. Do đó, không nên chỉ dựa vào triệu chứng để tự bổ sung sắt. Nếu dấu hiệu kéo dài, bạn nên thăm khám để được chỉ định xét nghiệm phù hợp như công thức máu hoặc ferritin huyết thanh.

Cách để bổ sung sắt và phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt

Sau khi nhận diện nguy cơ, bạn hãy rà soát lại khẩu phần hằng ngày: Bữa ăn đã có đủ thịt, hải sản, đậu, rau xanh và trái cây hay chưa; có thường xuyên bỏ bữa, uống trà, cà phê gần bữa ăn hay không.

Từ đó, hãy đa dạng nguồn thực phẩm giàu sắt thay vì chỉ tập trung vào một nhóm thức ăn. Trà và cà phê cũng nên dùng cách xa bữa ăn giàu sắt để hạn chế ảnh hưởng đến khả năng hấp thu.

Rà soát khẩu phần ăn hằng ngày giúp bạn chủ động hơn trong việc bổ sung sắt

Khi nào cần cân nhắc dùng sản phẩm bổ sung sắt?

Khi chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt trong giai đoạn cơ thể cần nhiều sắt hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng sản phẩm bổ sung. Nên ưu tiên sản phẩm có hàm lượng phù hợp, dễ dung nạp, nguồn gốc rõ ràng và công thức kết hợp sắt với các vi chất cần thiết.

Một lựa chọn có thể tham khảo là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Feroglobin B12 Capsules và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Feroglobin B12 Liquid từ Vitabiotics Anh Quốc, với công thức kết hợp Sắt, Kẽm, Axit Folic, Vitamin B6, B12 và Đồng, hỗ trợ tăng khả năng tạo máu, tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng. Sản phẩm có hai dạng bào chế:

TPBVSK Feroglobin B12 Capsules: Dạng viên nang vi hạt phóng thích sắt chậm, êm dịu với dạ dày, phù hợp với người thiếu máu do thiếu sắt từ 13 tuổi, phụ nữ mang thai, cho con bú, người giảm cân và vận động viên.

TPBVSK Feroglobin B12 Liquid: Siro vị cam mật ong chứa 13 thành phần gồm s ắt, k ẽm, l ysine..., phù hợp cho bé từ 1 tuổi và người lớn.

TPBVSK Feroglobin B12 Capsules và TPBVSK Feroglobin B12 Liquid - Thực phẩm bổ sung Sắt & vi chất từ Vitabiotics Anh Quốc.

(*) Feroglobin đứng vị trí số 1 về doanh số và sản lượng bán hàng của nhóm TPCN bổ sung sắt tại Anh Quốc theo số liệu báo cáo của Nielsen cho Vitabiotics Anh Quốc trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến ngày 07/09/2024.

TPBVSK Feroglobin B12 Capsules và TPBVSK Feroglobin B12 Liquid được nghiên cứu và phát triển bởi Vitabiotics - thương hiệu Anh Quốc với hơn 55 năm kinh nghiệm, đạt chuẩn GMP Châu Âu. Hiện nay tại Việt Nam, các sản phẩm của Vitabiotics đều do Công ty TNHH VE Pharma (Việt Nam) độc quyền nhập khẩu, phân phối chính hãng.

Khi chọn mua TPBVSK Feroglobin B12 Capsules và TPBVSK Feroglobin B12 Liquid, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm do VE Pharma phân phối, có đầy đủ 03 yếu tố nhận diện chính hãng, giúp xác minh rõ ràng nguồn gốc và thông tin chất lượng sản phẩm.

Nhìn chung, bổ sung sắt nên bắt đầu từ chế độ ăn đa dạng, kết hợp nhận diện nguy cơ và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường kéo dài. Khi khẩu phần ăn chưa đáp ứng đủ, sản phẩm bổ sung sắt có thể được cân nhắc theo hướng dẫn chuyên môn để chăm sóc sức khỏe dài lâu.

Sản phẩm do Công ty TNHH VE Pharma (Việt Nam) chịu trách nhiệm về chất lượng và nhập khẩu

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.