Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng tới STK 385858xxxx tại MBBank

Theo Cổng thông tin công an TP Hà Nội, mới đây công an phường Dương Nội đã kịp thời xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại 50 triệu đồng chuyển nhầm.

Cụ thể, ngày 11/7/2026, chị Trần Thị Mai Lý, trú tại Hà Nội, do sơ suất trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Ngay sau đó, chị Lý liên hệ với ngân hàng nhưng chưa thể kết nối được với chủ tài khoản nhận tiền. Chị đã đến Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Công an phường Dương Nội trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Dương Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin số tài khoản được mở tại ngân hàng TMCP Quân đội MB, chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Hồng Lam. Công an phương đã chủ động phối hợp với Công an phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh để liên hệ với người nhận chuyển khoản nhầm. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và cách làm kiên trì, đúng quy định, các đơn vị đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm hoàn tất các thủ tục, giúp chị Lý nhận lại nguyên vẹn số tiền 50 triệu đồng.

Thư cảm ơn của chị Trần Thị Mai Ly đã gửi Thư cảm ơn tới Công an phường Dương Nội và Công an phường Lái Thiêu. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 21/9/2026, chị Trần Thị Mai Ly đã gửi Thư cảm ơn tới Công an phường Dương Nội và Công an phường Lái Thiêu, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ hết lòng hỗ trợ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Việc làm tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, gần gũi và hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội