Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng tới STK 385858xxxx tại MBBank

| | Sống

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng tới STK 385858xxxx tại MBBank

Công an địa phương đã nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ người dân xử lý giao dịch chuyển khoản nhầm.

Theo Cổng thông tin công an TP Hà Nội, mới đây công an phường Dương Nội đã kịp thời xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại 50 triệu đồng chuyển nhầm.

Cụ thể, ngày 11/7/2026, chị Trần Thị Mai Lý, trú tại Hà Nội, do sơ suất trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Ngay sau đó, chị Lý liên hệ với ngân hàng nhưng chưa thể kết nối được với chủ tài khoản nhận tiền. Chị đã đến Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Công an phường Dương Nội trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Dương Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin số tài khoản được mở tại ngân hàng TMCP Quân đội MB, chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Hồng Lam. Công an phương đã chủ động phối hợp với Công an phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh để liên hệ với người nhận chuyển khoản nhầm. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và cách làm kiên trì, đúng quy định, các đơn vị đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm hoàn tất các thủ tục, giúp chị Lý nhận lại nguyên vẹn số tiền 50 triệu đồng.

Thư cảm ơn của chị Trần Thị Mai Ly đã gửi Thư cảm ơn tới Công an phường Dương Nội và Công an phường Lái Thiêu. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 21/9/2026, chị Trần Thị Mai Ly đã gửi Thư cảm ơn tới Công an phường Dương Nội và Công an phường Lái Thiêu, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ hết lòng hỗ trợ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Việc làm tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, gần gũi và hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng tới STK 385858xxxx tại MBBank - Ảnh 2.Công an xác minh chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,6 tỷ đồng nằm tại khu vực soi chiếu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng xác minh, trao trả chiếc Rolex trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác cho hành khách sau khi phát hiện tại khu vực sân bay.

Theo Minh Ánh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 trường ĐH công lập giảng dạy 100% tiếng Anh cho gần 6.000 sinh viên: Học phí hơn 200 triệu/khóa, cơ hội được trao đổi tại Mỹ, Malaysia, Trung Quốc, tốt nghiệp nhận 2 bằng cùng lúc

Việt Nam có 1 trường ĐH công lập giảng dạy 100% tiếng Anh cho gần 6.000 sinh viên: Học phí hơn 200 triệu/khóa, cơ hội được trao đổi tại Mỹ, Malaysia, Trung Quốc, tốt nghiệp nhận 2 bằng cùng lúc Nổi bật

Một loại quả vào mùa thu được ví như “trợ thủ” cho tỳ vị và làn da

Một loại quả vào mùa thu được ví như “trợ thủ” cho tỳ vị và làn da Nổi bật

Thủ đoạn rút ruột 36 tỷ đồng của cựu kế toán Cục Điện ảnh

Thủ đoạn rút ruột 36 tỷ đồng của cựu kế toán Cục Điện ảnh

07:44 , 24/09/2026
Vì sao mùa nóng nên ăn gừng , mùa rét nên ăn củ cải trắng?

Vì sao mùa nóng nên ăn gừng , mùa rét nên ăn củ cải trắng?

07:35 , 24/09/2026
Cách đuổi chuột đơn giản bằng 1 gia vị nhà nào cũng có trong bếp

Cách đuổi chuột đơn giản bằng 1 gia vị nhà nào cũng có trong bếp

07:35 , 24/09/2026
Thái Nguyên: Nghi đánh ghen dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, đám đông quây kín ô tô

Thái Nguyên: Nghi đánh ghen dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, đám đông quây kín ô tô

07:30 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên