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Thủ đoạn rút ruột 36 tỷ đồng của cựu kế toán Cục Điện ảnh

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Thủ đoạn rút ruột 36 tỷ đồng của cựu kế toán Cục Điện ảnh

Từ năm 2008 - 2011, Phạm Thanh Hải (cựu kế toán Cục Điện ảnh) lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, chứng từ, giả chữ ký... chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao yêu cầu bị can Phạm Thanh Hải đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú , hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu bị can Phạm Thanh Hải tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt.

Cách đây 5 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Phạm Thanh Hải (49 tuổi, cựu kế toán của Cục Điện ảnh) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999.

Thủ đoạn rút ruột 36 tỷ đồng của cựu kế toán Cục Điện ảnh- Ảnh 1.

Bị can Phạm Thanh Hải.

Năm 2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phát lệnh truy nã. Đến ngày 19/6/2026, vụ án được phục hồi điều tra.

Công an xác định, từ 2008 - 2011, bị can Hải lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống chứng từ, giả chữ ký của lãnh đạo. Sau đó, Hải chuyển tiền từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7. Tiếp đến, Hải lập séc, ủy nhiệm chi có chữ ký của lãnh đạo để chuyển khoản đi nhiều nơi hoặc trực tiếp rút tiền mặt, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng.

Năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án liên quan đến Hải. Trong đó, ông Lê Ngọc Minh (cựu Cục phó Điện ảnh kiêm Giám đốc Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7); bà Trần Thị Kim Phụng (cựu kế toán, Phó phòng Kinh tế kỹ thuật Cục Điện ảnh ); bà Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền (cựu kế toán viên Kho bạc Nhà nước Ba Đình), bị quy kết phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Pv

VTC News

Từ Khóa:
kế toán

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