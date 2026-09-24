Người phụ nữ 46 tuổi suy thận vì kiểu ăn thịt "vạn người mê", còn tưởng bổ

Protein (chất đạm) là nhóm dưỡng chất không thể thiếu để duy trì cơ bắp và vận hành các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, việc thần thánh hóa một loại thực phẩm và nhồi nhét quá đà, đặc biệt là các loại thịt đỏ lại dễ biến bữa ăn bổ dưỡng thành "độc tố" bào mòn chức năng thận.

Trường hợp của người phụ nữ 46 tuổi họ Lâm tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây là bài học thực tế cho thói quen ăn uống lệch lạc này.

Đi khám vì tăng cân, ngờ đâu phát hiện thận suy thận giai đoạn sớm

Bác sĩ Tiêu Giới Kiện, chuyên gia nội khoa công tác tại Bệnh viện Quốc thái (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ về trường hợp của một bệnh nhân nữ 46 tuổi bị suy giảm chức năng thận do thói quen ăn uống kém lành mạnh kéo dài.

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Bệnh nhân chia sẻ, cô chỉ ăn thịt đỏ và cắt bỏ hoàn toàn các thực phẩm khác trong suốt thời gian dài với mục đích "bổ sung protein cho cơ thể" và mong muốn "tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả". Thế nhưng, thay vì giảm mỡ như kỳ vọng, cơ thể cô lại bị tăng cân. Lo lắng về tình trạng này, bệnh nhân mới quyết định đến bệnh viện để nhờ bác sĩ tư vấn.

Tại đây, bác sĩ Tiêu đã chỉ định thực hiện các xét nghiệm sinh hóa để kiểm tra chỉ số cơ thể. Kết quả trả về cho thấy chỉ số mỡ máu và axit uric của bà Lâm đều vọt lên mức cao, đồng thời chức năng lọc của thận đã bị suy giảm.

Bác sĩ Tiêu nhận định đây là tình trạng suy giảm chức năng thận ở giai đoạn rất sớm. May mắn là bệnh nhân đi khám kịp thời nên tổn thương mới ở mức độ nhẹ, hoàn toàn chưa cần đến các biện pháp can thiệp y khoa hay điều trị xâm lấn. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo nếu cô tiếp tục duy trì chế độ ăn nhiều thịt đỏ mà không điều chỉnh sớm, tình trạng suy thận chắc chắn sẽ tiến triển nặng.

Vì sao kiểu ăn thịt đỏ "vạn người mê" lại bào mòn chức năng thận?

Thịt đỏ như thịt bò, thịt heo, thịt cừu chứa nhiều protein và dưỡng chất. Mặc dù vậy, khi tiêu thụ quá đà mà thiếu đi sự cân bằng từ rau củ quả, thịt đỏ sẽ gây ra chuỗi tác động tiêu cực đến thận và hệ mạch máu:

1. Tăng tích tụ axit uric gây sỏi và xơ hóa mô thận

Thịt đỏ chứa hàm lượng purine khá cao, dễ làm tăng nồng độ axit uric trong máu nếu ăn quá nhiều. Khi lượng axit uric vượt quá ngưỡng an toàn, chúng sẽ kết tinh thành các tinh thể urat và lắng đọng tại thận, gây ra sỏi thận, làm tổn thương các mô và hình thành tổ chức xơ, lâu dần dẫn tới suy thận.

2. Gây quá tải urê, ép thận làm việc quá công suất

Protein trong thịt đỏ sau khi nạp vào cơ thể sẽ bị phân hủy và giải phóng ure vào máu. Thận phải đảm nhận nhiệm vụ lọc ure để bài tiết qua nước tiểu. Việc tiêu thụ hàm lượng lớn protein từ thịt đỏ nhưng lại ăn ít trái cây và rau củ sẽ gây tăng ure máu, buộc thận phải tăng cường làm việc liên tục để loại bỏ chất dư thừa. Tình trạng này kéo dài làm suy giảm chức năng thận đáng kể.

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3. Gây mỡ máu cao, cản trở máu nuôi thận

Chất béo bão hòa và cholesterol trong thịt đỏ là nguyên nhân gây tăng mỡ máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi các mạch máu dẫn máu tới thận bị xơ cứng hoặc tắc nghẽn, thận sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu, làm giảm khả năng lọc chất thải.

Đặc biệt, bác sĩ Tiêu cũng trích dẫn một nghiên cứu quy mô lớn theo dõi trên 63.257 người được đăng tải trên Tạp chí của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ (JASN). Kết quả chỉ ra rằng những người tiêu thụ hàm lượng thịt đỏ cao có nguy cơ mắc suy thận cao hơn tới 40% so meo với những người ăn ít thịt đỏ.

Lời khuyên từ bác sĩ để bảo vệ bộ lọc của cơ thể

Với trường hợp của bà Lâm, may mắn được phát hiện ở giai đoạn sớm nên các cấu trúc thận chưa bị phá hủy vĩnh viễn, bác sĩ Tiêu không cần chỉ định dùng thuốc đặc trị hay can thiệp xâm lấn. Phương án xử lý tập trung vào việc loại bỏ nguyên nhân gây quá tải: Cắt giảm thịt đỏ, chuyển sang bổ sung nguồn đạm thực vật từ các loại đậu và kiểm soát tổng thể năng lượng nạp vào.

Đạm thực vật giúp giảm tải lượng ure và purine phóng thích vào máu, qua đó hạ thấp áp lực lọc lên các cầu thận. Song song với việc điều chỉnh thực đơn khoa học, sau 1 tháng kiên trì, bệnh nhân đã giảm được 6kg thể trọng.

Khi các yếu tố gây stress chuyển hóa (mỡ máu cao, axit uric tăng, tình trạng quá tải thể tích và áp lực lọc) được loại bỏ, các nephron còn lại được giải phóng khỏi trạng thái làm việc quá công suất. Nhờ đó, kết quả xét nghiệm tái khám ghi nhận các chỉ số sinh hóa và tốc độ lọc của thận đã quay trở lại ở mức an toàn.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiêu khuyến cáo mọi người nên xây dựng chế độ ăn lành mạnh và vậ động đều đặn, ngủ nghỉ khoa học. Với ăn uống, có 5 nguyên tắc quan trọng cần nhớ như:

- Cân bằng các nguồn đạm: Thay vì phụ thuộc vào thịt đỏ để tăng cơ, hãy đa dạng hóa bằng đạm thực vật từ các loại đậu, hạt và đạm trắng để giảm gánh nặng lọc cho cầu thận.

- Hạn chế tối đa rượu bia và đồ uống có cồn: Tránh xa các loại đồ uống kích thích vì chúng làm tăng nhanh nồng độ axit uric trong máu, đẩy nhanh tốc độ hủy hoại mô thận.

- Tránh xa thực phẩm chế biến sẵn và đồ mặn: Cắt giảm các loại thịt xông khói, đồ đóng hộp hay thức ăn chứa quá nhiều muối và chất béo bão hòa gây hại cho hệ mạch máu nuôi thận.

- Tăng cường rau xanh và trái cây tươi: Bổ sung dồi dào chất xơ trong mỗi bữa ăn giúp cơ thể chuyển hóa tốt hơn, hỗ trợ đào thải các chất cặn bã ra ngoài.

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- Uống đủ nước mỗi ngày: Cung cấp đủ nước để tạo dung môi giúp thận pha loãng nồng độ ure và axit uric, ngăn chặn nguy cơ kết tinh sỏi.

Ngoài ra, cần thực hiện xét nghiệm máu và nước tiểu đều đặn để theo dõi sát sao các chỉ số chuyển hóa, phát hiện sớm tình trạng thận quá tải.

Nguồn và ảnh: Sohu, Baidu Health