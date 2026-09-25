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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 70.000.000 đồng từ tài khoản của Nguyễn Quang Trung SN 1993

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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ka Đô đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ người dân.

Vừa qua, công an xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đỗng đã hỗ trợ người dân nhận lại 70 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Đồng chí Trung tá Dương Hiển Lê Hoàng – Phó trưởng Công an xã, đại diện Công an xã Ka Đô nhận thư cảm ơn của anh Nguyễn Quang Trung. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, sáng ngày 22/9, anh Nguyễn Quang Trung (SN 1993, thường trú tại thôn Lạc Lâm, xã Ka Đô) đến Công an xã Ka Đô trình báo về việc do sơ suất trong quá trình giao dịch trên điện thoại đã chuyển nhầm số tiền 70 triệu đồng cho một người không quen biết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ka Đô đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân nhận lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm.

Qua xác minh, Công an xã Ka Đô xác định người nhận được số tiền chuyển nhầm là anh N.C.H (thường trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ). Đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an xã Liên Minh để kết nối, trao đổi thông tin với các bên liên quan, vận động, hướng dẫn thực hiện việc hoàn trả tài sản theo đúng quy định.

Đến chiều cùng ngày, anh N.C.H đã hoàn trả đầy đủ số tiền 70 triệu đồng cho anh Nguyễn Quang Trung.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Ka Đô, anh Nguyễn Quang Trung đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Việc hỗ trợ người dân xử lý các trường hợp chuyển khoản nhầm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

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