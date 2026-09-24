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Phát hiện 7 nhẫn vàng 24K và cọc tiền 38 triệu đồng nằm chơ vơ trên đường QL53

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Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Long Hồ đã tiến hành kiểm tra, xác minh số tài sản này.

Mới đây, Công an xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ người dân trao trả lại tài sản nhặt được. Cụ thể, ngày 15/9/2026, anh Trương Công Minh (SN 1981) và anh Đặng Hồng Phúc (SN 1972) cùng thường trú ấp An Lương, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến trực ban Công an xã Long Hồ trình báo và giao nộp một balo. Hai công dân cho biết đã nhặt được trong quá trình lưu thông trên QL53, đoạn gần Trung tâm hành chính xã Long Hồ.

Qua kiểm tra, Công an xác định bên trong ba lô có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và số tiền mặt khoảng 38 triệu đồng, 7 nhẫn vàng 24k, 1 điện thoại di động, 1 Ipad. Với tinh thần trách nhiệm, trung thực và ý thức chấp hành pháp luật, 2 công dân đã chủ động giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được cho Công an xã Long Hồ để xác minh, tìm người đánh rơi và trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Long Hồ đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin từ các giấy tờ, đồng thời nhanh chóng xác định chủ sở hữu.

Qua xác minh, Công an xã xác định chủ nhân của số tài sản trên là chị Bùi Thị Kim Thanh (SN 2001), thường trú xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết và trao trả đầy đủ số tài sản trên cho chị Thanh.

Phát hiện 7 nhẫn vàng 24K và cọc tiền 38 triệu đồng nằm chơ vơ trên đường QL53- Ảnh 1.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại tài sản bị đánh rơi. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm của 2 công dân tốt và tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an xã đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Vĩnh Long)

Theo Đinh Anh

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