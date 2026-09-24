Loại cá tốt không kém cá hồi nhưng giá chưa bằng một nửa: Cực giàu Omega-3, chống ung thư, bồi bổ tim và não

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bổ sung axit béo omega-3, đặc biệt là EPA (eicosapentaenoic axit) và DHA (docosahexaenoic axit), giúp làm giảm nồng độ triglyceride trong máu, đồng thời hỗ trợ tăng HDL-C (cholesterol tốt), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Còn theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), khẩu phần omega-3 nên dao động từ 250-500 mg mỗi ngày đối với người trưởng thành khỏe mạnh và có thể cao hơn với người có bệnh lý tim mạch hoặc mỡ máu cao.

Việc bổ sung omega-3 vào bữa sáng là một cách hiệu quả để cơ thể hấp thu dưỡng chất ngay từ đầu ngày. Trong số các loại thực phẩm giàu omega-3, cá được đánh giá là một trong những lựa chọn tối ưu và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, khi nhắc tới cá giàu omgega-3, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến cá hồi, trong khi có một lựa chọn dân dã hơn nhưng tốt không kém, thậm chí nhỉnh hơn trong nhiều trường hợp thì ít ai biết: Đó là cá nục!

Số liệu đăng tải trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra sự thật bất ngờ: 100g cá nục chứa tới 2.616mg omega-3, cao hơn cả mức 2.260mg trong 100g cá hồi nuôi thông thường. Nguyên nhân là do cá nục sống ở tầng nước sâu, tiêu thụ nguồn tảo tự nhiên nên tích tụ lượng axit béo nguyên bản rất cao. Trong khi cá hồi có giá lên tới 450.000 đến 750.000 đồng/kg thì cá nục chỉ khoảng 50.000 đến 90.000 đồng/kg. Mức giá rẻ hơn 7 đến 10 lần nhưng hàm lượng omega-3 chẳng kém cạnh, giúp cá nục trở thành lựa chọn đại bổ, tiết kiệm tuyệt vời cho mọi gia đình.

Ngoài Omega 3, cá nục còn sở hữu nguồn đạm sinh học cao, dễ tiêu hóa cùng lượng vitamin D và selen dồi dào. Loài cá này cung cấp hệ khoáng chất phong phú gồm canxi, photpho, magie, kali, sắt, kẽm và iod. Đặc biệt, thịt cá nục dồi dào các vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6 và nổi bật nhất là vitamin B12.

Với thành phần dinh dưỡng phong phú như vậy, cá nục mang lại những lợi ích sức khỏe nổi bật như:

Hỗ trợ chức năng não bộ

Axit béo DHA trong cá nục đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động của hệ thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy, DHA có khả năng cải thiện trí nhớ, hạn chế suy giảm nhận thức ở người cao tuổi và giảm nguy cơ rối loạn hành vi.

Bảo vệ tim mạch

Nhờ chứa nhiều omega-3 cùng các loại chất béo không bão hòa, cá nục giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, điều hòa huyết áp và hạn chế hình thành cục máu đông. Từ đó, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, đột quỵ hay rối loạn nhịp tim có thể giảm đáng kể.

Đáng lưu ý, hàm lượng sắt trong 100g cá nục lên tới 3,9 mg, cao hơn cả thịt bò. Điều này giúp cá nục trở thành lựa chọn bổ sung sắt tự nhiên, hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu và tăng cường sức khỏe tuần hoàn.

Hỗ trợ điều trị viêm khớp

Những người bị viêm khớp dạng thấp thường gặp tình trạng đau và sưng khớp. Các hợp chất chống viêm trong cá nục có tác dụng giảm bớt triệu chứng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả điều trị khi kết hợp cùng thuốc.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Protein trong cá nục dễ hấp thu và thân thiện với dạ dày hơn so với nhiều loại thịt đỏ. Nhờ vậy, cá nục trở thành thực phẩm phù hợp cho người muốn bổ sung đạm mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa, đồng thời hạn chế nguy cơ thừa cân, béo phì.

Giảm nguy cơ ung thư

Một số nghiên cứu quốc tế ghi nhận rằng chế độ ăn giàu dầu cá có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Trên 35.000 phụ nữ tham gia khảo sát, nhóm tiêu thụ nhiều dầu cá giảm tới 32% khả năng mắc ung thư vú. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận với bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Dù cá nục có nhiều lợi ích, song nếu sử dụng không đúng cách, người dùng vẫn có thể gặp rủi ro cho sức khỏe. Để tận dụng tốt giá trị dinh dưỡng mà không gây hại, cá nục nên được dùng trong bữa chính, ăn kèm cơm và rau củ để cân bằng chất đạm và chất xơ.

Người có bệnh dạ dày, gout hoặc rối loạn tiêu hóa nên hạn chế ăn khi bụng rỗng, đây là thời điểm axit trong dạ dày tăng cao, dễ khiến các chất purine trong cá chuyển hóa thành acid uric, làm tăng nguy cơ viêm khớp, đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh gout.

Bên cạnh đó, người dùng nên ưu tiên chế biến bằng cách hấp, kho thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa nhé!