Đi chợ gặp 4 loại cá này đừng vội chê: Toàn nguồn protein tốt, có loại giàu omega-3 ngang cá hồi

Đi một vòng chợ Việt, không khó để bắt gặp những mẹt cá cơm nhỏ xíu, cá nục nằm thành từng hàng hay những con rô phi, cá trê vẫn còn bơi trong chậu. Đây đều là những loại cá quá quen thuộc, giá thường mềm nên đôi khi bị xem là lựa chọn bình dân, trong khi cá hồi lại thường được nhắc tới mỗi khi nói về protein hay omega-3. Thế nhưng giá bán không quyết định một loại cá có nhiều hay ít dinh dưỡng. Ngay trong nhóm cá quen thuộc ở Việt Nam, có loại cung cấp hơn 20g protein trong 100g phần ăn được; một số loại cá biển béo còn có lượng EPA và DHA - hai dạng omega-3 quan trọng ở mức rất đáng chú ý. Vì thế, nếu đang tính toán tiền chợ cho cả tuần, 4 loại cá dưới đây hoàn toàn đáng để mọi người dừng lại xem kỹ.

1. Cá nục: Giá bình dân nhưng đáng chú ý nhất ở lượng omega-3

Nếu muốn tìm một loại cá vừa hợp mâm cơm Việt vừa có lợi thế về omega-3, cá nục là cái tên đáng chú ý. Cá nục kho cà chua, kho tiêu, hấp hay chiên đều quen thuộc, đặc biệt ở các tỉnh ven biển. Về dinh dưỡng, cá nục thuộc nhóm cá biển béo, cung cấp protein đồng thời có EPA và DHA. Tuy nhiên, hàm lượng cụ thể dao động khá lớn giữa từng loài cá nục, mùa đánh bắt và cách chế biến. Vì vậy, không nên khẳng định mọi con cá nục đều nhiều omega-3 hơn cá hồi. Điểm đáng nói là một số dữ liệu dinh dưỡng của các loài thuộc nhóm cá nục cho thấy tổng omega-3 có thể đạt trên 2g/100g, tức ở mức tương đương một số loại cá hồi. Trong khi đó, cá hồi Đại Tây Dương nuôi chín thường cung cấp khoảng 1,8g EPA + DHA trong khẩu phần 85g. Đây cũng là lý do cá nục không nên chỉ được nhìn như một loại cá rẻ tiền. Ở Việt Nam, cá nục thường dễ tìm hơn nhiều loại cá nhập khẩu và có thể mua nguyên con với mức giá dễ chịu. Tuy nhiên, giá sẽ thay đổi theo vùng, mùa, kích thước và cá tươi hay đông lạnh nên người mua không cần cố tìm một mức giá cố định.

Mẹo khi đi chợ: Với cá nục tươi, nên chọn những con thân còn săn chắc, da sáng tự nhiên, mắt không lõm sâu, mang có màu đỏ hoặc đỏ hồng và mùi tanh tự nhiên chứ không xuất hiện mùi ôi chua. Nếu cá đã mềm nhũn, bụng vỡ nhiều hoặc có mùi lạ, giá rẻ thêm một chút cũng không đáng để mua.

2. Cá cơm: Nhìn bé xíu nhưng protein và omega-3 đều đáng kể

Cá cơm là một trong những loại cá dễ khiến người mua bỏ qua nhất. Cá nhỏ, giá không cao, nhiều nơi còn bán thành từng mớ nên nhìn chẳng có vẻ gì giống một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thế nhưng xét theo bảng thành phần, cá cơm lại khá thú vị. Chẳng hạn, với cá cơm châu Âu đóng hộp trong dầu và để ráo, 100g cung cấp khoảng 28,9g protein, đồng thời chứa khoảng 763mg EPA và 1.292mg DHA. Như vậy, riêng EPA + DHA đã vượt 2g/100g ở dạng thực phẩm này. Cần lưu ý con số trên không thể áp nguyên cho mọi mớ cá cơm tươi bán ở Việt Nam bởi khác loài và cách chế biến sẽ cho thành phần khác nhau. Nhưng nó cho thấy nhóm cá cơm không hề là nguồn dinh dưỡng hạng hai chỉ vì kích thước nhỏ và giá rẻ. Một lợi thế khác của cá cơm là khi chế biến theo cách ăn được cả phần xương mềm, món ăn còn cung cấp thêm canxi. Cá cơm tươi ở Việt Nam có thể đem kho tiêu, nấu canh, chiên; cá cơm khô lại tiện để rim hoặc rang.

Mẹo khi đi chợ: Đừng mất công chọn từng con cá cơm mà hãy nhìn cả mẻ cá. Mẻ còn tươi thường có thân tương đối nguyên vẹn, màu sắc tự nhiên và không mềm nát hàng loạt. Nếu phần bụng vỡ quá nhiều, cá chảy nước, nhũn hoặc có mùi ôi thì không nên mua chỉ vì người bán hạ giá. Với cá cơm khô, cũng đừng mặc định loại trắng đẹp nhất là ngon nhất. Nên ưu tiên sản phẩm khô ráo, không ẩm mốc, không có mùi lạ và có nguồn gốc rõ ràng.

3. Cá rô phi: Khoảng 26g protein trong 100g cá chín

Nếu cá nục và cá cơm gây chú ý nhờ omega-3 thì cá rô phi lại có một lợi thế khác rất thực tế: nhiều protein trong khi giá dễ chịu. Theo dữ liệu dinh dưỡng, 100g cá rô phi nấu chín bằng nhiệt khô có thể cung cấp khoảng 26g protein. Lượng omega-3 của rô phi không nổi bật bằng các loại cá biển béo, vì vậy sẽ không chính xác nếu xếp rô phi chung với cá nục hay cá cơm về tiêu chí này. Nhưng đi chợ đâu phải bữa nào cũng cần săn loại cá nhiều omega-3 nhất. Với một gia đình cần món cá dễ ăn, dễ mua và cung cấp protein, rô phi vẫn rất đáng cân nhắc.

Đây cũng là một trong những loại cá có mức giá khá mềm tại Việt Nam. Khảo sát thị trường trong năm 2026 ghi nhận rô phi nguyên con cỡ phổ biến tại một số chợ và siêu thị khoảng 45.000-55.000 đồng/kg, trong khi hàng phi lê đã sơ chế sẽ đắt hơn đáng kể. Giá thực tế có thể thay đổi theo nơi bán và thời điểm. Bởi vậy, nếu gia đình đông người và không ngại sơ chế, mua nguyên con thường kinh tế hơn mua phi lê đóng gói.

Mẹo khi đi chợ: Nếu mua cá sống, hãy quan sát cá còn khỏe, thân nguyên vẹn. Với cá đã làm sẵn, thịt nên còn chắc và có độ đàn hồi, không nhũn hay có mùi bất thường. Cũng không cần cố chọn con thật lớn; cá vừa với số người ăn sẽ giúp tránh tình trạng mua nhiều rồi phải để lại qua bữa sau.

4. Cá trê: Một bữa cá không nhất thiết phải tốn nhiều tiền

Cá trê lại càng gần với bữa cơm gia đình Việt. Từ cá trê kho nghệ, kho tiêu đến nướng, om..., đây là loại cá được bán phổ biến ở nhiều chợ truyền thống. Xét về protein, 100g cá trê chín thuộc nhóm channel catfish cung cấp khoảng 18g protein. Con số không cao bằng cá rô phi trong phép so sánh trên nhưng vẫn cho thấy cá trê là một nguồn đạm đáng kể. Điểm khiến cá trê hợp với bài toán tiền chợ còn nằm ở giá. Khảo sát thị trường năm 2026 cho thấy cá trê tại Việt Nam có thể dao động khoảng 35.000-80.000 đồng/kg tùy loại và kích thước; riêng cá trê lai ở một số chợ phổ biến quanh mức 35.000-50.000 đồng/kg. Chỉ cần vài chục nghìn đồng, gia đình đã có thể mua một lượng cá đủ cho một bữa ăn mà vẫn có nguồn protein từ thực phẩm động vật. Đó mới là ưu điểm thực tế của cá trê, thay vì cố gắn cho loại cá này những lợi ích vượt quá dữ liệu dinh dưỡng.

Mẹo khi đi chợ: Nếu cá còn sống, ưu tiên những con bơi khỏe và thân nguyên vẹn. Cá trê vốn có lớp nhớt tự nhiên nên không thể cứ thấy nhớt là cho rằng cá hỏng. Điều cần để ý hơn là thịt có còn chắc hay không, cá có mùi ôi lạ, đổi màu hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường hay không.

Cá rẻ không có nghĩa là dinh dưỡng rẻ

Điều đáng rút ra khi đi chợ không phải cá nục, cá cơm, rô phi hay cá trê tốt hơn cá hồi. Mỗi loại có một thế mạnh khác nhau. Nếu muốn tăng sự đa dạng của nguồn omega-3, cá nục và cá cơm là hai cái tên đáng để mắt tới. Một số loài thuộc các nhóm cá này có lượng EPA và DHA ở mức cao, thậm chí có thể tiệm cận cá hồi tùy loài và cách chế biến. Trong khi đó, rô phi và cá trê lại phù hợp hơn với bài toán mua một nguồn protein dễ tìm với mức giá vừa túi tiền.

Vì vậy, thay vì tuần nào cũng cố mua một loại cá được gắn mác bổ dưỡng, người đi chợ có thể luân phiên nhiều loại. Hôm nào cá nục đang tươi thì mua cá nục kho; gặp mẻ cá cơm ngon có thể đổi món; hôm muốn một con cá lớn cho cả nhà thì rô phi hoặc cá trê lại dễ tính tiền hơn. Giá bán ngoài chợ có thể chênh nhau vài lần, nhưng khoảng cách về dinh dưỡng không phải lúc nào cũng đi cùng khoảng cách ấy. Biết mỗi loại cá mạnh ở điểm nào, chọn mẻ cá còn tươi và mua lượng vừa đủ cho gia đình mới là cách đi chợ thực tế hơn.