3 loại cây xanh khỏe trong nhà báo hiệu phong thủy tốt: Ai hỏi mua cũng đừng nên bán

Trong đời sống hiện đại, cây xanh xuất hiện ngày càng nhiều trong phòng khách, bàn làm việc hay những góc nhỏ của căn hộ. Bên cạnh tác dụng trang trí, việc chăm sóc cây còn có thể góp phần tạo cảm giác thư giãn, tăng sự kết nối với thiên nhiên. Con người sống trong môi trường này cũng tăng cảm giác "chữa lành", phục hồi nhiều năng lượng hơn để tập trung học tập, phát triển công việc. Đây cũng giống như dấu hiệu mà mọi người hay gọi là "phong thủy tốt".

3 loại cây dưới đây cũng được gửi gắm những ý nghĩa chiêm nghiệm như vậy.

Cây phát lộc: Càng xanh tốt càng gợi liên tưởng đến sự phát triển

Đứng đầu danh sách là cây phát lộc, thường được biết đến với tên lucky bamboo. Dù có hình dáng khá giống tre, đây thực chất không phải cây tre mà thuộc chi Dracaena, tên khoa học Dracaena sanderiana.

Cây phát lộc có nguồn gốc ở Châu Phi và có thể trồng trong nước hoặc đất. Đây cũng là cây tương đối dễ chăm sóc. Đáng chú ý, loài cây này mang ý nghĩa phong thủy quan niệm giúp cân bằng, tăng cường dòng năng lượng trong nhà.

Chính sức sống và những thân cây vươn thẳng đã khiến phát lộc được liên tưởng đến sự tăng trưởng, tiến lên và thịnh vượng. Vì vậy, một chậu phát lộc liên tục ra lá mới, thân khỏe, màu xanh tươi thường được những người quan tâm đến phong thủy xem là hình ảnh tích cực.

Ở góc độ thực tế, đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn thêm mảng xanh vào nhà nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc. Cây có thể được đặt trong bình nước nhỏ trên bàn hoặc trồng đất thành chậu lớn hơn tùy không gian.

Điều đáng quan tâm nhất không phải cây có thực sự "gọi tiền" hay không, mà là việc cây sinh trưởng tốt cho thấy vị trí đặt cây đang đáp ứng các điều kiện sống tương đối phù hợp của nó.

Lan ý: Hoa nở được xem như tín hiệu của bình an, thuận lợi

Nếu phát lộc gắn nhiều với ý nghĩa phát triển và thịnh vượng thì lan ý (Spathiphyllum) lại thường được liên tưởng đến sự bình an khi có tên tiếng Anh là Peace Lily. Điểm đặc biệt nhất của cây là phần hoa màu trắng nổi bật phía trên những chiếc lá xanh đậm. Bởi vậy, trong cách diễn giải mang tính biểu tượng, lan ý nở hoa trong nhà thường được xem như hình ảnh của sự hòa thuận, bình an và những điều thuận lợi.

Lan ý được xếp vào nhóm cây trồng trong nhà phổ biến, tương đối dễ chăm sóc. Cây thích môi trường ấm, độ ẩm vừa phải và ánh sáng gián tiếp. Nếu đặt trong bóng tối sâu, cây vẫn có thể tồn tại nhưng phát triển chậm và ít ra hoa. Ngược lại, ánh nắng mùa hè chiếu trực tiếp có nguy cơ làm cháy lá.

Vì vậy, việc một chậu lan ý liên tục mọc lá mới và ra hoa cũng có thể hiểu đơn giản rằng cây đang được đặt trong môi trường tương đối phù hợp.

Có một lưu ý quan trọng với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi: Lan ý có độc tính nếu ăn phải, đồng thời nhựa cây có khả năng gây kích ứng. Vì vậy, cây nên được đặt ngoài tầm với của trẻ em và thú cưng.

Ngọc bích: Những chiếc lá giống đồng xu gắn với hình ảnh tiền tài

Loại cây thứ ba đáng chú ý là ngọc bích (Crassula ovata), thường được gọi bằng những cái tên liên quan đến tiền bạc như "money tree". Điểm tạo nên ý nghĩa đặc biệt của ngọc bích nằm ở hình dáng. Những chiếc lá dày, mọng nước, hình bầu dục và màu xanh bóng dễ gợi liên tưởng đến những đồng tiền. Vì thế, trong cách diễn giải phong thủy phổ biến, cây thường được gắn với tài sản, sự tích lũy và thịnh vượng.

Crassula ovata cũng được đưa vào danh sách những cây trồng trong nhà nổi bật và đánh giá đây là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm cây mọng nước dễ chăm sóc.

Khác với lan ý thích môi trường ẩm và ánh sáng gián tiếp, cây ngọc bích có lá mọng giúp dự trữ nước. Hình dáng gọn gàng cũng khiến cây phù hợp với bàn làm việc, kệ trang trí hoặc khu vực phòng khách có ánh sáng tốt.

Theo cách nhìn phong thủy, một cây ngọc bích có tán cân đối, lá căng mọng và liên tục xuất hiện chồi non thường được xem là hình ảnh tượng trưng cho tài lộc đang được tích lũy. Nhưng xét thực tế, những biểu hiện đó trước hết phản ánh cây đang được chăm sóc đúng cách.

Lời kết

Thay vì coi việc cây xanh tốt là bằng chứng chắc chắn rằng tài lộc sắp tới, có thể nhìn nhận điều này theo cách thực tế hơn. Một ngôi nhà có ánh sáng phù hợp, được chăm sóc thường xuyên và đủ điều kiện để cây phát triển khỏe mạnh thường cũng là một không gian sống được chủ nhân quan tâm, vun vén.

Cây ra chồi mới, lá xanh hoặc nở hoa vì thế có thể trở thành một tín hiệu vui rất đời thường. Ít nhất, chúng cho thấy góc xanh trong nhà đang phát triển tốt, đồng thời tạo thêm cảm giác tươi mới và dễ chịu cho những người sống trong đó.

Thông tin về phong thủy trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.