Tất cả người dân chú ý hàng loạt tài khoản VNeID có thể bị khóa sau 4 ngày nữa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026, văn bản pháp lý mới này đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý về cơ chế vận hành hệ thống định danh điện tử quốc gia, đặc biệt là việc siết chặt quy định tự động khóa tài khoản VNeID của công dân Việt Nam và các tổ chức nước ngoài.

Hai trường hợp VNeID sẽ tự động khóa từ ngày 28/9/2026

Điểm thay đổi lớn nhất tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP là việc thiết lập cơ chế tự động khóa tài khoản định danh điện tử trên hệ thống nhằm nâng cao tính xác thực, bảo mật thông tin và ngăn ngừa tình trạng mạo danh. Cụ thể, tài khoản VNeID của công dân sẽ bị hệ thống tự động khóa trong hai tình huống:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Trường hợp 1: Căn cước điện tử của công dân bị khóa. Khi trạng thái căn cước điện tử bị khóa, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ kích hoạt lệnh tự động khóa tài khoản VNeID tương ứng. Tương tự, ngay khi căn cước điện tử được cấp thẩm quyền mở khóa, hệ thống cũng lập tức mở khóa tài khoản định danh mà không cần thêm thủ tục rườm rà.

Trường hợp 2: Số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ. Hệ thống sẽ chủ động quét và tự động khóa tài khoản VNeID nếu phát hiện số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã có sự biến động hoặc không còn do chính chủ tài khoản đứng tên hợp pháp.

Trước đây, Điều 10 Nghị định 69/2024/NĐ-CP mới chỉ dừng lại ở yêu cầu công dân cung cấp số thuê bao chính chủ hoặc email khi đăng ký tài khoản định danh mức độ 1 và mức độ 2. Quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP đã bổ sung chế tài kỹ thuật tự động nhằm chấm dứt tình trạng tài khoản định danh liên kết với các số SIM rác, SIM đã chuyển nhượng cho người khác hoặc đổi chủ sở hữu.

Người dân đang sử dụng SIM đăng ký tên người khác, người vừa đổi số điện thoại hoặc đã sang tên đổi chủ SIM cần khẩn trương rà soát, cập nhật lại thông tin liên kết trên VNeID để tránh tình trạng tài khoản bị gián đoạn hoạt động bất ngờ sau ngày 28/9.

Trình tự, thủ tục mở khóa tài khoản định danh điện tử

Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định chặt chẽ quy trình khôi phục, mở khóa tài khoản định danh điện tử nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Mở khóa tự động: Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động mở khóa tài khoản khi các căn cứ dẫn đến việc khóa trước đó không còn tồn tại.

Quy trình qua cơ quan có thẩm quyền: Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ban hành Phiếu đề nghị khóa/mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử, phiếu sẽ được gửi trực tiếp đến Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn) hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh để tiếp nhận.

Thời hạn giải quyết yêu cầu mở khóa theo các mốc thời gian:

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận Phiếu đề nghị hợp lệ, Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh phải hoàn tất việc xem xét hồ sơ và chuyển đề xuất mở khóa đến Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an qua hệ thống điện tử.

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất, Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an sẽ trực tiếp xem xét, phê duyệt lệnh mở khóa tài khoản trên hệ thống; đồng thời gửi thông báo đến cơ quan đề nghị và chủ thể tài khoản. Trong trường hợp không chấp thuận, cơ quan thụ lý bắt buộc phải ban hành văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối.