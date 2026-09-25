Công an điều tra giao dịch 85 triệu đồng tại cây xăng: Ra quyết định khởi tố Lê Văn Doanh và đồng phạm

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 15/9, tại khu vực dân cư thôn Tân Phúc, xã Ân Thi, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Ân Thi phát hiện, bắt quả tang Lương Đức Võ, sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Phúc, xã Ân Thi, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ qua giám định gồm 03 túi nilon chứa ma túy loại Heroine, có khối lượng 43,4405 gam và 04 túi nilon nhỏ chứa ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá), có khối lượng 6,1781 gam cùng 01 cân tiểu ly.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, Lương Đức Võ khai nhận số ma túy trên được đối tượng tàng trữ nhằm chia nhỏ để bán cho những người nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Đối tượng Lương Đức Võ cùng tang vật bị Cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tập trung đấu tranh, khai thác, Cơ quan điều tra xác định số ma túy trên được Lương Đức Võ mua của Lê Văn Doanh, sinh năm 1989, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên vào ngày 3/9 tại một cây xăng với giá 85 triệu đồng.

Cơ quan điều tra triệu tập Lê Văn Doanh đến làm việc. Tại đây, Doanha có đơn xin tự thú, khai nhận hành vi bán ma túy cho Lương Đức Võ và tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy cho Cơ quan điều tra.

Đối tượng Lê Văn Doanh tại khu vực bán ma tuý cho Lương Đức Võ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tiếp tục mở rộng xác minh, Cơ quan điều tra làm rõ, trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 14/9, Lương Đức Võ đã bán ma túy cho Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1981, trú tại xã Phạm Ngũ Lão, với số tiền 1.950.000 đồng và 03 đối tượng khác. Nguyễn Văn Tiến đã tự nguyện giao nộp 0,9387 gam ma túy Heroine chưa sử dụng hết cho Cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Ân Thi và xã Phạm Ngũ Lão. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Đức Võ và Lê Văn Doanh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định.