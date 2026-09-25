Tin vui của Đình Bắc ở tuổi 22

Ngày 25/9, HLV Kim Sang Sik công bố ban cán sự đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, Nguyễn Hoàng Đức giữ băng đội trưởng, trong khi Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc đảm nhiệm vai trò đội phó.

Việc một cầu thủ mới 22 tuổi được lựa chọn vào ban cán sự là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Đình Bắc. Tiền đạo quê Nghệ An từng có thời điểm đứng trước nguy cơ phải từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp sau khi bị loại khỏi lò đào tạo SLNA vì hạn chế về thể hình. Sau khoảng thời gian gián đoạn, anh trở lại sân cỏ, vào Quảng Nam tìm kiếm cơ hội và từng bước khẳng định mình.

Từ cầu thủ bị loại đến danh hiệu ở giải hạng Nhất

Năm 2022, Đình Bắc được đôn lên đội một Quảng Nam. Mùa giải 2023 trở thành bước ngoặt khi tiền đạo trẻ ghi 7 bàn và có 8 kiến tạo sau 13 trận, góp công giúp Quảng Nam giành quyền trở lại V-League. Anh đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2023.

Phong độ này giúp Đình Bắc nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia. Tháng 10/2023, anh được triệu tập lên đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 19. Không lâu sau, cầu thủ trẻ được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Tại Asian Cup 2023, giải đấu diễn ra đầu năm 2024, Đình Bắc gây chú ý khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Trước đó, trong trận gặp Philippines tại vòng loại World Cup 2026, anh cũng ghi bàn ở phút bù giờ, góp phần giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến bước tiến của Đình Bắc. Tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo này ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. Thành tích này cũng giúp Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành một giải thưởng cá nhân tại một vòng chung kết U23 châu Á.

Ở cấp CLB, Đình Bắc cũng chuyển sang khoác áo Công an Hà Nội sau giai đoạn thi đấu cho Quảng Nam và Hà Nội FC. Tại V-League 2025-2026, anh tiếp tục có tên trong nhóm cầu thủ được vinh danh tại V-League Awards 2026.

Những màn trình diễn này giúp Đình Bắc dần trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trên hàng công tuyển Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, anh cũng ghi bàn trong trận giao hữu với Siheung FC tại Hàn Quốc.

Dấu mốc mới ở tuổi 22

Việc được lựa chọn làm đội phó tiếp tục cho thấy vị trí ngày càng rõ nét của Đình Bắc trong đội tuyển. Theo VFF, ban cán sự mới kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, hướng tới mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Philippines vào ngày 26/9. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt chạm trán Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng.

Từ một cầu thủ từng bị loại khỏi lò đào tạo trẻ, Đình Bắc đã đi qua nhiều nấc thang trong chưa đầy một thập kỷ: cầu thủ trẻ Quảng Nam, Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất, tuyển thủ quốc gia, Vua phá lưới U23 châu Á và giờ là đội phó đội tuyển Việt Nam ở tuổi 22.

Ảnh: FBNV, VFF