Tất cả người dân chú ý quy định mới liên quan mức phạt tới 160 triệu đồng

Ngày 21/9/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản hợp nhất số 5/2026/VBHN-TT-BVHTTDL quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Văn bản áp dụng trên phạm vi cả nước đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động này tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đối với việc cưới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lễ cưới tại gia đình hoặc địa điểm cưới phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và hoàn cảnh của hai gia đình.

Riêng với âm thanh, quy định rất cụ thể: âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh không được vượt quá độ ồn cho phép; không mở nhạc trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ.

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Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong thời điểm đang bước vào mùa cưới, khi tại nhiều địa phương, gia đình dựng rạp tại nhà, thuê loa công suất lớn, tổ chức văn nghệ hoặc hát karaoke trong nhiều giờ.

Tuy nhiên, cần hiểu chính xác rằng Văn bản hợp nhất số 5/2026 không phải một thông tư hoàn toàn mới đặt ra tất cả các quy định từ ngày 21/9. Đây là văn bản hợp nhất Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL với những nội dung đã được sửa đổi, bãi bỏ tại các văn bản sau đó, nhằm giúp người dân thuận tiện tra cứu và thực hiện.

Khi nào người gây tiếng ồn có thể bị phạt tới 160 triệu đồng?

Mức phạt 160 triệu đồng không có nghĩa cứ tổ chức đám cưới, mở nhạc sau 22 giờ là lập tức bị phạt ở mức này.

Chế tài đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật hiện được quy định tại Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, nếu tiếng ồn vượt quy chuẩn dưới 2 dBA, cá nhân có thể bị cảnh cáo; vượt từ 2 dBA đến dưới 5 dBA, mức phạt từ 1-5 triệu đồng; vượt từ 10 dBA đến dưới 15 dBA, mức phạt tăng lên 20-40 triệu đồng. Với mức vượt từ 30 dBA đến dưới 35 dBA, tiền phạt là 100-120 triệu đồng. Đặc biệt, gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 40 dBA trở lên có thể bị phạt từ 140-160 triệu đồng.

Một điểm rất dễ gây nhầm lẫn là con số “40 dBA” ở đây là mức vượt quá quy chuẩn cho phép, không phải cứ âm thanh đo được từ 40 dBA trở lên là bị phạt tới 160 triệu đồng.

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Các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Theo Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, tổ chức có cùng hành vi vi phạm có thể chịu mức phạt gấp hai lần cá nhân.

Từ ngày 14/11/2025, QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đã thay thế quy chuẩn năm 2010. Quy chuẩn mới phân chia giới hạn tiếng ồn theo loại khu vực, nguồn phát và thời gian trong ngày. Chẳng hạn, đối với các khu vực A, B, C - trong đó khu vực B bao gồm nhà chung cư, nhà ở tập thể, nhà ở riêng lẻ - tiếng ồn từ loa lắp đặt ngoài trời được quy định tối đa 65 dBA vào ban ngày và 60 dBA vào buổi tối. Nếu tiếng từ trong nhà phát ra bên ngoài, các mức tương ứng là 55 dBA và 50 dBA.

Việc xác định vi phạm cũng phải thông qua đo đạc theo quy chuẩn, với thiết bị đo mức âm loại 1 và được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định; vì vậy số liệu từ ứng dụng điện thoại chỉ nên coi là thông tin tham khảo.

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Đang vào mùa cưới, các gia đình nên làm gì?

Cách an toàn nhất là các gia đình chủ động sắp xếp chương trình để phần văn nghệ, karaoke hoặc sử dụng hệ thống loa kết thúc trước 22 giờ. Trên thực tế, có thể đặt mốc dừng âm thanh vào khoảng 21h30-21h45 để có thời gian xử lý chương trình phát sinh thay vì chờ sát 22 giờ mới tắt loa.

Không chỉ sau 22 giờ mới cần chú ý. Ngay cả ban ngày và buổi tối, âm lượng vẫn phải nằm trong giới hạn tiếng ồn tương ứng với khu vực. Vì vậy, với đám cưới tổ chức tại nhà trong khu dân cư, gia đình nên hạn chế loa công suất quá lớn, tránh hướng loa trực tiếp sang nhà hàng xóm, giảm âm bass, đóng bớt cửa nếu âm thanh phát từ trong nhà và trao đổi trước với đơn vị âm thanh về yêu cầu kiểm soát tiếng ồn.

Đặc biệt tại khu vực gần trường học, bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, công trình tín ngưỡng, tôn giáo…, việc kiểm soát âm thanh càng cần được chú trọng bởi đây là những khu vực được QCVN 26:2025/BNNMT xếp vào nhóm cần mức bảo vệ cao hơn.

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Một đám cưới vui vẻ vẫn có thể diễn ra trọn vẹn mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng. Với các gia đình đang chuẩn bị ngày trọng đại, việc chốt trước giờ kết thúc âm thanh, lựa chọn vị trí đặt loa và kiểm soát âm lượng là những thao tác đơn giản nhưng có thể tránh được những phiền toái và rủi ro pháp lý không đáng có.