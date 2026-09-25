Mới đây, Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K, đăng tải một bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Bài viết được đăng trên trang Facebook chính thức của khoa, đặt ra câu hỏi: “Ung thư có cần kiêng đi đám tang?”

Đây là câu hỏi thường gặp tại các phòng khám ung bướu. Theo phía bệnh viện, nhiều người bệnh được gia đình khuyên kiêng tuyệt đối. Ngược lại, cũng có người bệnh vẫn thức đêm, đứng lâu hàng giờ và ăn uống tại đám tang mà không có biện pháp phòng tránh nào.

Theo Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K, để trả lời câu hỏi này, cần nhìn từ cả hai góc độ: quan niệm dân gian và cơ sở y học.

(Ảnh minh họa)

Góc nhìn từ quan niệm dân gian

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, người đang ốm yếu, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ thường được khuyên hạn chế đến đám tang. Dân gian cho rằng người bệnh có "vía" yếu, "dương khí" suy, dễ bị ảnh hưởng bởi không khí tang tóc và "hơi lạnh" nơi có người mất. Một số nơi còn xem giờ nhập quan, hạ huyệt để người tuổi xung khắc hoặc người đang yếu tránh mặt.

Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K cho biết: “Đây là những quan niệm văn hóa, tín ngưỡng, không phải cơ sở y học. Tuy vậy, nếu những quan niệm này giúp người bệnh và gia đình cảm thấy an tâm, việc không trực tiếp có mặt cũng hoàn toàn là một lựa chọn phù hợp.”

Góc nhìn y học

Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K khẳng định: “Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc đi đám tang làm khối u phát triển nhanh hơn hay làm bệnh ung thư tái phát.”

Tuy nhiên, theo Khoa Xạ Đầu Cổ, điều người bệnh cần quan tâm là những nguy cơ rất cụ thể của môi trường đám tang đối với một cơ thể đang điều trị:

Nhiễm trùng: Hóa trị làm giảm bạch cầu hạt trung tính, thường xuống thấp nhất vào khoảng ngày 7–14 sau mỗi đợt truyền. Trong giai đoạn này, cơ thể gần như mất "hàng rào" chống vi khuẩn, virus. Đám tang là nơi đông người, tiếp xúc gần, thường ở không gian kín, dễ lây các bệnh đường hô hấp như cúm, lao, COVID-19. Một nhiễm trùng thông thường ở người khỏe có thể trở thành nhiễm trùng nặng ở người đang hạ bạch cầu. Khói hương, khói đốt vàng mã: Các loại khói này thường chứa bụi mịn và nhiều chất kích ứng. Với người bệnh xạ trị vùng đầu – cổ, niêm mạc miệng, họng đang bị viêm do tia xạ, khói làm tăng ho, rát họng, đau khi nuốt. Mệt mỏi và mất nước: Đứng lâu, thức khuya, đi lại đường xa, ăn uống thất thường làm suy kiệt thể trạng, trong khi mệt mỏi vốn là tác dụng phụ rất phổ biến của hóa trị và xạ trị. Nắng nóng khi đưa tang: Tia UV cộng hưởng với tia xạ làm viêm da vùng chiếu xạ nặng và kéo dài hơn. Ăn uống tại đám: Thức ăn để lâu ngoài nhiệt độ phòng, đồ sống, gỏi, tiết canh làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tiêu hóa. Rượu bia xuất hiện phổ biến trong các buổi tiễn đưa, trong khi người bệnh ung thư đầu - cổ cần nói không hoàn toàn với rượu bia.

Theo Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K, điểm đáng chú ý là lời khuyên dân gian và y khoa đều đồng tình quan điểm rằng người đang điều trị nên tránh nơi đông người, tránh thức đêm, nhiễm lạnh và những xúc động quá mức.

Người bệnh nên làm gì?

Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K cho biết người bệnh ung thư có thể đi viếng đám tang hoặc không, tùy thể trạng và quan niệm của mỗi gia đình. Tiễn biệt người thân là nhu cầu tình cảm chính đáng. Tuy nhiên, nếu quyết định đến viếng, cần lưu ý các điều sau:

Hỏi bác sĩ điều trị trước, đặc biệt nếu đang trong khoảng 7–14 ngày sau hóa trị hoặc vừa có kết quả xét nghiệm bạch cầu thấp. Đeo khẩu trang y tế suốt thời gian có mặt, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc gần với người đang ho, sốt. Đứng xa khu vực thắp hương, đốt vàng mã; ưu tiên chỗ thoáng khí. Chỉ có mặt trong thời gian ngắn, vào lúc ít người; không thức đêm, không đứng lâu. Có thể ngồi nghỉ khi mệt. Hạn chế đi đưa tang ngoài trời nắng gắt; nếu đi, cần che chắn kỹ vùng da đang xạ trị. Không ăn đồ sống, đồ để lâu. Tuyệt đối không uống rượu bia.

Tóm lại, Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K cho biết ung thư không bắt buộc người bệnh phải "kiêng" đám tang, nhưng cơ thể đang điều trị cần được bảo vệ đúng cách. Dù lựa chọn theo quan niệm nào, người bệnh hãy trao đổi với bác sĩ điều trị để biết thời điểm nào an toàn, và luôn giữ các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng khi đến nơi đông người.