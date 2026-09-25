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Ra quyết định truy nã Trịnh Thị Quyên SN 1994

| | Sống

Trịnh Thị Quyên là đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Trịnh Thị Quyên (SN: 1994; Nơi thường trú: Số 3, lô 2.1, khu tái định cư TDP số 8 Tu Hoàng, phường Xuân Phương, TP Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ, ngày 26/8/2026, Trịnh Thị Quyên bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng Trịnh Thị Quyên đã bỏ trốn.

Ngày 11/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Trịnh Thị Quyên.

Ra quyết định truy nã Trịnh Thị Quyên SN 1994- Ảnh 1.

Đối tượng Trịnh Thị Quyên (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nếu phát hiện đối tượng Trịnh Thị Quyên ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội (SĐT: 069.219.4084 hoặc 0982.170.686), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
truy nã

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