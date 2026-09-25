Mưa lớn kéo dài, Cấp cứu 115 TPHCM 'cháy máy'

Ông Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cho biết, lượng cuộc gọi đến Tổng đài 115 tăng mạnh trong những ngày qua có mưa lớn kéo dài. Từ ngày 14 đến 22/9, tổng đài tiếp nhận 15.684 cuộc gọi, trung bình hơn 1.740 cuộc mỗi ngày, cao hơn gần 16% so với mức hoạt động bình quân trước đó.

Trong số này, hơn 1.400 cuộc được xác định có dấu hiệu cấp cứu. Lực lượng cấp cứu cũng tăng cường hoạt động với 1.242 lượt xuất xe trong 9 ngày, trung bình 138 lượt mỗi ngày, cao hơn gần 10% so với trước.

Riêng ngày 19/9, Tổng đài ghi nhận 2.003 cuộc gọi, lần đầu vượt mốc 2.000 cuộc trong một ngày. Đây là những con số kỷ lục tại Cấp cứu 115 tính đến nay.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông Long, mưa lớn, đường trơn, ngập nước và hạn chế tầm nhìn khiến người đi đường dễ gặp tai nạn giao thông. Mưa lớn cũng khiến cây xanh, cành cây, bảng hiệu cũng có thể đổ, rơi, người dân dễ té ngã khi di chuyển qua khu vực ngập.

Ngoài ra, nguy cơ đuối nước, nước cuốn và điện giật cũng đáng lưu ý. Điện giật có thể xảy ra ngay trong nhà khi nước ngập tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn hoặc thiết bị điện.

Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM khuyến cáo người dân giảm tốc độ, giữ khoảng cách khi đi lại trong mưa, không cố đi qua nơi ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc không nhìn rõ mặt đường. Người dân cũng cần tránh đứng dưới cây lớn, cột điện, bảng quảng cáo khi mưa gió.

Khi nhà bị ngập, cần đặc biệt thận trọng với nguồn điện, không chạm vào thiết bị điện hoặc vùng nước nghi có rò điện khi chưa bảo đảm an toàn. Các gia đình cần chú ý trẻ nhỏ, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển.

Khi gặp người bị nạn, cần bảo đảm an toàn cho chính mình trước khi hỗ trợ, nhất là trong môi trường ngập nước, có điện hoặc dòng nước chảy mạnh. Không để một người gặp nạn trở thành hai người gặp nạn.

Từ 26/9, thời tiết TPHCM được dự báo tiếp tục có mưa lớn trở lại. Ảnh: Nguyễn Tiến

Khi có tình huống cấp cứu, người dân cần gọi 115 sớm, cung cấp chính xác vị trí, tình trạng nạn nhân và các nguy hiểm tại hiện trường, đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài.

Trong những ngày lượng cuộc gọi tăng cao, Trung tâm Cấp cứu 115 đề nghị người dân sử dụng đầu số 115 đúng mục đích, trao đổi ngắn gọn, chính xác để dành đường dây cho những trường hợp thực sự cần cấp cứu.