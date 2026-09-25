Lời khuyên cho những gia đình đang sử dụng máy sấy tóc

Máy sấy tóc là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào những ngày thời tiết ẩm hoặc khi cần làm khô tóc nhanh. Tuy nhiên, đây cũng là một thiết bị điện thường xuyên được sử dụng trong môi trường có nước, vì vậy một vài thói quen tưởng như rất nhỏ lại có thể làm gia tăng nguy cơ chập điện, bỏng hoặc điện giật.

1. Phòng tắm tiện lợi nhưng chưa chắc là nơi phù hợp để sấy tóc

Máy sấy thường được sử dụng ngay sau khi tắm, vì vậy nhiều người có thói quen cầm máy vào phòng tắm và sấy tóc trước gương. Tuy nhiên, đây lại là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi nước và thiết bị điện luôn ở khoảng cách gần nhau. Máy sấy nên được sử dụng tại vị trí khô ráo, cách xa bồn rửa, vòi nước và bồn tắm. CPSC từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ điện giật khi máy sấy rơi xuống nước.

2. Tắt máy xong, thêm một bước rút phích cắm

Nhiều gia đình thường chỉ gạt công tắc sau khi sấy xong rồi để nguyên phích cắm trên ổ điện. Một thao tác nhỏ là rút hẳn phích cắm khỏi nguồn điện có thể giúp giảm thêm nguy cơ sự cố, đặc biệt khi thiết bị được đặt trong khu vực có độ ẩm cao. Sau khi sử dụng, máy nên được để nguội và cất ở nơi khô thoáng.

3. Để máy sấy tóc tránh xa sofa, giường ngủ

Trong lúc sấy tóc, nhiều người có thói quen vừa sử dụng vừa đặt máy xuống giường, ghế sofa hoặc chăn. Những bề mặt mềm có thể che kín các khe hút gió của thiết bị, khiến quá trình tản nhiệt bị ảnh hưởng. Với thiết bị có bộ phận gia nhiệt hoạt động ở nhiệt độ cao, tình trạng quá nhiệt kéo dài có thể làm tăng nguy cơ cháy.

4. Khe hút gió cần được vệ sinh định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, tóc, bụi và các sợi vải nhỏ có thể tích tụ quanh khu vực hút gió. Lớp bụi này khiến luồng khí lưu thông kém hơn, đồng thời làm máy phải hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao hơn. Một vài phút kiểm tra và vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất có thể giúp thiết bị vận hành ổn định hơn.

5. Mùi khét, tiếng động lạ là những dấu hiệu nên lưu tâm

Một chiếc máy sấy đang hoạt động bình thường thường có tiếng động và mức nhiệt tương đối ổn định. Khi thiết bị đột nhiên nóng hơn, phát ra tiếng động bất thường, có mùi khét, tia lửa hoặc hoạt động chập chờn, đó có thể là dấu hiệu bộ phận bên trong đã gặp vấn đề. Đây là thời điểm người dùng nên ngừng sử dụng và đưa thiết bị đi kiểm tra hoặc thay mới.

6. Thường xuyên kiểm tra đường dây

Dây điện thường bị uốn, cuộn và kéo trong quá trình sử dụng nên dễ xuất hiện tình trạng nứt, bong lớp cách điện hoặc biến dạng. Phích cắm cũng có thể xuất hiện dấu hiệu cháy xém sau thời gian dài. Những chi tiết này cần được kiểm tra thường xuyên bởi một sự cố ở dây dẫn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn điện của người sử dụng.

7. Cân nhắc kỹ nguồn gốc, xuất xứ của máy khi mua

Trên thị trường có rất nhiều loại máy sấy với mức giá và tính năng khác nhau. Bên cạnh công suất, tốc độ gió hay chế độ nhiệt, người mua nên chú ý đến nguồn gốc sản phẩm, thông tin nhà sản xuất và các tính năng bảo vệ an toàn điện. CPSC từng cảnh báo một số mẫu máy sấy bán trực tuyến liên quan đến nguy cơ điện giật do thiếu cơ chế bảo vệ khi thiết bị tiếp xúc với nước.

8. Đọc kỹ hướng dẫn cách sử dụng ngay từ đầu

Máy sấy tóc có nhiệt độ cao và thường được sử dụng trong không gian có nước, vì vậy trẻ nhỏ cần được người lớn hướng dẫn khi bắt đầu sử dụng. Việc hình thành thói quen cầm máy bằng tay khô, giữ khoảng cách phù hợp với tóc và da đầu, bảo quản thiết bị sau khi dùng sẽ giúp hạn chế những sự cố đáng tiếc.