Lời khuyên cho những gia đình đang dùng bếp hồng ngoại

Bếp hồng ngoại được nhiều gia đình sử dụng nhờ cách vận hành tương đối đơn giản và không kén nồi. Tuy nhiên, đây là thiết bị điện có công suất lớn và sinh nhiệt cao. Vì vậy, từ cách cắm điện, đặt nồi cho tới vệ sinh sau khi nấu đều có những nguyên tắc cần lưu ý.

Tắt bếp không có nghĩa mặt bếp đã nguội

Đây là một trong những điều quan trọng nhất với người sử dụng bếp hồng ngoại. Ở bếp điện bức xạ sử dụng mặt kính-gốm, nhiệt dư có thể tồn tại khá lâu sau khi vùng nấu đã tắt. Một số thiết bị có đèn hoặc ký hiệu cảnh báo nhiệt dư và chỉ tắt khi nhiệt độ mặt bếp giảm xuống mức an toàn hơn.

Vì vậy, sau khi nấu xong không nên lập tức chạm tay vào vùng nấu hoặc để trẻ nhỏ đến gần. Cũng không nên dựa hoàn toàn vào việc bếp đã tắt nguồn để kết luận rằng bề mặt đã an toàn.

Đặc biệt, tránh đặt túi nylon, hộp nhựa, khăn, giấy, dụng cụ bằng gỗ hoặc những vật dễ cháy, dễ nóng chảy lên mặt bếp còn nóng. Hướng dẫn an toàn của U.S. Fire Administration cũng khuyến cáo giữ khăn giấy, găng tay làm bếp, dụng cụ gỗ, bao bì thực phẩm và các vật có khả năng bắt lửa cách xa khu vực nấu.

Hạn chế cắm bếp qua ổ nối dài

Bếp là thiết bị điện có công suất lớn, vì vậy nguồn điện cần được đặc biệt chú ý. Chuyên gia khuyến cáo các thiết bị nấu ăn bằng điện nên được cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường, không sử dụng dây nối dài vì có nguy cơ quá nhiệt và gây cháy. Đồng thời cần kiểm tra dây điện, không tiếp tục sử dụng nếu dây bị nứt, đứt hoặc hư hỏng.

Tại Việt Nam, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cũng khuyến cáo không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện và không sử dụng thiết bị làm vượt công suất của hệ thống. Với thiết bị điện công suất lớn, cần có thiết bị bảo vệ phù hợp và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để phát hiện hư hỏng.

Do đó, một thói quen cần tránh là cắm bếp hồng ngoại chung ổ chia với nhiều thiết bị công suất cao khác.

Không đặt nồi không lên bếp

Với mặt bếp kính-gốm, hướng dẫn của nhà sản xuất thường khuyến cáo không đặt nồi rỗng lên vùng nấu đang hoạt động vì có thể làm hỏng vùng nấu. Đáy nồi và mặt bếp cũng nên được giữ sạch, khô để truyền nhiệt tốt và tránh gây hư hại bề mặt.

Khi nấu, nên lựa chọn nồi có đáy phẳng, kích thước phù hợp với vùng nấu. Đáy nồi cong vênh hoặc quá nhỏ không chỉ khiến việc truyền nhiệt kém hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến quá trình sử dụng bếp.

Một ưu điểm của bếp hồng ngoại là không yêu cầu nồi có khả năng nhiễm từ như bếp từ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi chiếc nồi đều phù hợp. Người dùng vẫn nên tuân thủ yêu cầu về dụng cụ nấu trong hướng dẫn của chính mẫu bếp đang sử dụng.

Hướng dẫn dành cho mặt bếp kính-gốm lưu ý không sử dụng bề mặt bếp như khu vực chứa đồ vì có thể gây trầy xước hoặc hư hỏng, đặc biệt là các loại đĩa, hộp thực phẩm, chai lọ hoặc dụng cụ nhà bếp. Nếu vùng nấu vừa được sử dụng và vẫn còn nhiệt dư, những đồ vật bằng nhựa hoặc vật liệu dễ cháy đặt lên trên có thể nóng chảy hoặc bắt lửa.

Mặt kính xuất hiện vết nứt, không nên tiếp tục nấu

Mặt kính của bếp hồng ngoại chịu được nhiệt độ cao, nhưng không phải không thể hư hỏng.

Vật sắc nhọn hoặc đồ nặng rơi xuống có thể khiến kính bị nứt. Đáng chú ý, hậu quả của va đập có thể xuất hiện ngay hoặc chỉ trở nên rõ ràng sau một thời gian.

Nếu nhận thấy mặt kính có vết nứt, nhà sản xuất khuyến cáo ngắt ngay nguồn điện và không tiếp tục sử dụng bếp. Người dùng không nên tiếp tục nấu chỉ vì vết nứt nhỏ hoặc bếp vẫn còn hoạt động bình thường.

Vệ sinh mặt bếp cũng cần lưu ý

Dầu mỡ và thức ăn trào ra rất dễ cháy bám trên bề mặt bếp. Tuy nhiên, dùng vật sắc nhọn tùy tiện hoặc búi thép để chà mạnh có thể làm hỏng mặt kính.

Whirlpool khuyến cáo trước khi vệ sinh cần bảo đảm các nút điều khiển đã tắt và bề mặt ở trạng thái phù hợp theo hướng dẫn. Không sử dụng búi thép, chất tẩy dạng bột có tính mài mòn, thuốc tẩy clo, chất tẩy gỉ hoặc amoniac trên mặt kính-gốm.

Với vết bẩn cháy bám, có thể sử dụng dụng cụ cạo chuyên dụng dành cho mặt kính-gốm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó vệ sinh bằng sản phẩm phù hợp.

Việc vệ sinh thường xuyên cũng quan trọng về mặt an toàn. Nên làm sạch thiết bị nấu sau mỗi lần sử dụng vì dầu mỡ và cặn thực phẩm tích tụ có thể trở thành nguồn gây cháy.

Ngoài những nguyên tắc chung, mỗi sản phẩm có công suất, hệ thống bảo vệ và yêu cầu lắp đặt khác nhau. Vì vậy, hướng dẫn của nhà sản xuất đối với đúng model đang sử dụng vẫn là tài liệu cần được ưu tiên. Một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng có thể giúp gia đình vừa khai thác hiệu quả bếp hồng ngoại, vừa hạn chế nguy cơ bỏng, chập điện và cháy trong khu vực bếp.

(Tổng hợp)