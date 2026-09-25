Nữ diễn viên Việt sở hữu biệt thự 4 tầng ở Sài thành, làm mẹ đơn thân một mình nuôi 2 con

Thân Thúy Hà (SN 1978) là nữ diễn viên ghi nhiều dấu ấn trên màn ảnh Việt. Cô bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp sau khi giành danh hiệu Hoa khôi Thanh niên thanh lịch. Sau đó, người đẹp chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó nổi bật là nhân vật Bà Kiều trong bom tấn Mưa đỏ. Ở tuổi 48, Thân Thúy Hà vẫn giữ được vẻ ngoài mặn mà, trẻ trung cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Là mẹ đơn thân của 2 con, nữ diễn viên hiện tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và vun vén cho tổ ấm. Nhịp sống của cô gắn liền với những thú vui rất đỗi giản dị như “sáng chăm hoa, chiều trồng rau” trong căn biệt thự 4 tầng tại TP.HCM. Cơ ngơi của nữ diễn viên gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, rộng rãi và đặc biệt được phủ kín cây xanh, hoa lá, tạo nên không gian sống ngập tràn sức sống, đẹp mắt ở từng góc nhỏ.

Biệt thự 4 tầng của Thân Thúy Hà ghi điểm ấn tượng ngay từ khu vực cổng vào với sắc xanh phủ kín cùng những khóm hoa rực rỡ. Vốn yêu thiên nhiên, nữ diễn viên tận dụng gần như mọi khoảng trống trong khuôn viên để trồng cây hoa, từ cổng nhà, hiên nhà cho đến ban công. Lối đi được lát gạch xen sỏi đẹp mắt, cổng vòm phủ đầy những giàn cây leo xanh mướt, điểm xuyết bằng những khóm hoa hồng đang khoe sắc, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa gần gũi. Từng chia sẻ về không gian sống của mình, nữ diễn viên cho biết: “Nhà nhỏ nhưng được cái cây xanh chỗ nào cũng có, chỗ nào trồng cây được là trồng hết”. Trước cửa nhà, cô còn bố trí một bộ bàn ghế nhỏ, tạo thành góc thư giãn xinh xắn để ngồi thưởng trà, đọc sách và tận hưởng những khoảng lặng giữa không gian ngập tràn cây cối.

Bước vào bên trong, biệt thự của Thân Thúy Hà tiếp tục gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi. Nội thất được nữ diễn viên sắp xếp gọn gàng, tinh tế, gần như góc nào trong nhà cũng thấp thoáng sắc xanh của cây cối cùng những gam màu rực rỡ từ hoa, tạo nên một không gian sống sinh động và tràn đầy sức sống. Phòng khách nổi bật với bộ sofa xanh, vừa tạo điểm nhấn bắt mắt vừa hài hòa với phong cách yêu thiên nhiên của Thân Thúy Hà. Tại tầng 1, nữ diễn viên bố trí hệ cửa kính lớn ở hai góc nhà, giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng tràn vào và mở rộng tầm nhìn ra khuôn viên bên ngoài. Nhờ thiết kế này, dù ngồi ở phòng khách hay bước ra sân vườn đều có thể cảm nhận rõ sự kết nối giữa không gian trong và ngoài nhà. Đặc biệt vào dịp Tết, không gian càng được nữ diễn viên chăm chút với những bình hoa tươi nở rộ, mang sắc xuân rực rỡ vào từng góc nhỏ.

Đằng sau khu vực phòng khách là không gian bếp rộng rãi, thoáng đãng, được thiết kế hài hòa với tổng thể căn nhà. Hệ tủ bếp bằng gỗ mang đến cảm giác ấm cúng, đồng thời cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi, giúp khu vực nấu nướng luôn gọn gàng, ngăn nắp. Ngay cạnh bếp là khu vực bàn ăn được bố trí thuận tiện, tạo sự liền mạch giữa các khu vực sinh hoạt và giúp những bữa cơm gia đình thêm gần gũi, ấm cúng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong biệt thự 4 tầng của Thân Thúy Hà là khu vườn được nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết chăm chút. Dãy hành lang tưởng chừng chỉ là khoảng trống nhỏ đã được cô tận dụng để trồng cây hoa, khiến từng góc nhà luôn tràn ngập sắc xanh và sức sống. Không chỉ có hoa và cây cảnh, nữ diễn viên còn trồng thêm nhiều loại cây ăn quả, rau trái ngay trong khuôn viên và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thu hoạch thành quả trên trang cá nhân. Có thể thấy, thiên nhiên gần như hiện diện ở khắp mọi nơi trong biệt thự của Thân Thúy Hà. Từ cổng nhà, hiên, ban công đến những lối đi nhỏ, mỗi khoảng trống đều được phủ thêm một mảng xanh hoặc điểm xuyết sắc hoa. Bởi vậy, mỗi bước chân trong khuôn viên chẳng khác nào đang bước qua một khu vườn nhỏ đầy màu sắc, vừa xanh mát, vừa bình yên và giàu sức sống.