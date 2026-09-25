Lộ diện "chị Hằng" làm con dâu tập đoàn nhựa, chủ biệt thự 1.000m2 decor nhà cửa hoành tráng chơi Trung thu

Những ngày này, phố xá nhộn nhịp đón Trung thu bao nhiêu thì trên MXH cũng nô nức bấy nhiêu. Chỉ cần dạo một vòng, đặc biệt là trang cá nhân của hội mỹ nhân có tiếng hay các cặp đôi quen mặt trên mạng, thì không khó để bắt gặp những hình ảnh tràn ngập không khí Tết Trông trăng.

Trong dịp này, ai cũng chọn trang phục có màu sắc rực rỡ và những phụ kiện chụp ảnh đặc trưng của Trung thu như đèn lồng, mặt nạ, đầu lân,... Đương nhiên, điểm chung nhất trong những khung hình này là sự xinh đẹp và khéo léo. Bởi lẽ trong dịp đặc biệt này, nếu không phải là bộ ảnh xinh như chị Hằng thì thì cũng là những khoảnh khắc trang hoàng nhà cửa, làm bánh Trung thu tươm tất.

Midu

Ở tuổi 37, Midu vẫn là gương mặt được chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Cô tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, giảng viên thiết kế thời trang và doanh nhân. Đặc biệt, Midu đã có khoảng 9 năm gắn bó với công việc giảng dạy tại một trường đại học ở TP.HCM.

Năm nay, bộ ảnh Trung thu của Midu nhận được nhiều lời khen nhờ cách cô tiết chế trang phục nhưng vẫn giữ trọn không khí Rằm tháng Tám. Nữ giảng viên chọn một thiết kế đơn giản, để những chi tiết như chiếc đèn lồng cá chép và background mang màu sắc truyền thống trở thành điểm nhấn. Cách sắp đặt này cũng khiến loạt ảnh có cảm giác gần gũi hơn, thay vì biến Trung thu thành một concept thời trang quá cầu kỳ.

Ngọc Loan

Đến hẹn lại lên, content Trung thu của Ngọc Loan tiếp tục khiến dân tình chú ý. Năm nay, “phú bà” sinh năm 1993 kịp chuẩn bị một bình hoa mang đậm không khí mùa trăng với sắc cam, vàng làm chủ đạo, kết hợp cẩm tú cầu khổng lồ, cúc mẫu đơn, cành lồng đèn... Thành quả được cô chia sẻ trên trang cá nhân, nối dài chuỗi nội dung chăm chút nhà cửa mỗi dịp lễ, Tết.

Trước đó, Ngọc Loan cũng nhiều lần gây chú ý với những video cắm hoa, nấu ăn và tự tay trang trí không gian sống trong căn biệt thự có view trực diện Landmark 81. Không dừng ở khoản trang trí, mùa Trung thu năm nay Ngọc Loan còn tự làm một loạt bánh lava gồm lava trứng chảy, lava socola và lava matcha.

Cô tự chuẩn bị phần vỏ, tạo hình rồi hoàn thiện những chiếc bánh nhỏ với nhiều kiểu dáng thay vì chỉ làm bánh tròn truyền thống. Đây cũng là thú vui được Ngọc Loan duy trì nhiều năm: năm 2024 cô từng làm bánh nướng tạo hình hoa sen, năm 2025 chuyển sang bánh dẻo và năm nay trở lại với bánh nướng lava. Ngọc Loan từng được biết đến sau The Face Vietnam 2016, sau đó tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh và hiện đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành một bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM.

Vân Trang

Vân Trang - chủ nhân căn biệt thự rộng khoảng 1.000m² tại TP.HCM - đã bắt tay trang hoàng nhà cửa đón Trung thu từ vài tuần nay. Cô vốn có sở thích decor nhà theo mùa, nên mỗi dịp lễ lại tự tay thay đổi từng góc nhỏ. Không gian vốn rộng và thoáng của căn biệt thự cũng được phủ kín màu sắc Trung thu với hoa, đèn lồng, trăng tròn, mây ngũ sắc cùng những tấm rèm đỏ - vàng. Vân Trang còn tự đo đạc, sắp xếp đồ đạc và bắc thang treo đèn, sau đó cùng các con lắp ráp, trang trí lồng đèn ngay tại nhà.

Năm nay, bên cạnh những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bướm đủ màu sắc, cô còn đưa vào không gian những chất liệu rất đời thường như buồng chuối nhỏ và cành hồng Đà Lạt. Những món đồ này vừa để trang trí, vừa có thể "trồng chơi ăn thật": khi chuối và hồng chín, Vân Trang đem xuống thưởng thức.

Mai Ngọc

Mai Ngọc đưa bé Panda đi dạo đón Trung thu ngay tại khuôn viên trung tâm hội nghị, tiệc cưới của gia đình ở Bắc Ninh. Cậu bé hơn 1 tuổi được mẹ cho tận hưởng không khí lễ hội với đèn lồng, múa lân và nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Mai Ngọc chia sẻ đây là một ngày nhiều cảm xúc với Panda: vừa thích thú trước những chú lân nhảy múa, vừa có lúc sợ hãi và nép vào mẹ.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng vào cuối năm 2024, Mai Ngọc chuyển về Bắc Ninh sinh sống và hiện dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai Panda. Nữ MC từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đưa con đi dạo, vui chơi trong khuôn viên rộng của gia đình.

Fansie Family

Màn biến hình ấn tượng nhất mùa Trung thu năm nay gọi tên Fansie Family khi vợ chồng Fansie - Tom cùng con gái Lisa vừa nhảy trên nền nhạc Trung thu, vừa lần lượt “biến hình” trong những bộ trang phục mang không khí mùa trăng. Sự ăn ý của cả ba khiến đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, đúng với phong cách quen thuộc của gia đình này: đưa vũ đạo vào những khoảnh khắc đời thường và tạo thành những video ngắn vui nhộn.

Fansie Family là gia đình sáng tạo nội dung của Nguyễn Minh Phương (Fansie) và Nguyễn Phúc Thắng (Tom), cả hai đều có nhiều năm gắn bó với nghề nhảy trước khi chuyển sang làm content. Fansie từng là giáo viên dạy nhảy và vũ công, còn Tom theo hip-hop từ năm 2012 và từng mở trung tâm đào tạo nghệ thuật.

Bầu Xinh

Nguyễn Nhung, hay còn được biết đến với biệt danh Bầu Xinh, cũng đã chuẩn bị một mâm cỗ Trung thu chỉn chu để đón mùa trăng. Trên mâm có đủ những món quen thuộc như chó bưởi, bánh Trung thu tạo hình cá chép, chuối, cốm, xôi cốm và hồng. Cách bày biện nhiều màu sắc, từ hoa quả đến những món bánh truyền thống, nhìn qua đã có cảm giác đúng kiểu “mâm cỗ nhà làm” khiến dân tình chỉ muốn xin một chân phá cỗ.

Bầu Xinh là thành viên được yêu thích trong hội bạn thân “xe bồn - xe tải - xe Carnival”, nhóm thường xuyên gây chú ý với những màn mukbang và trò chuyện tự nhiên trên TikTok. Bầu Xinh còn được biết đến qua kênh “Ơ Kìa Cô Bé Đô Con” - nơi cô kết hợp chuyện ăn uống, nấu nướng với cách nói chuyện giải trí đặc trưng.

(Tổng hợp)