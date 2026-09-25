Bắt gặp ca sĩ Vy Oanh ở Mỹ

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng một số bạn bè tới nhà ca sĩ Leon Vũ chơi thì vô tình bắt gặp ca sĩ Vy Oanh cũng ở đó cùng con trai.

Vy Oanh ăn diện đơn giản nhưng gợi cảm, xinh đẹp, khoe vóc dáng thon gọn và mái tóc mượt mà, làn da căng mịn. Dù đã ở tuổi 41, nữ ca sĩ vẫn giữ được năng lượng và sự trẻ trung chỉ như mới 30.

Vy Oanh

Thúy Nga vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Vy Oanh, liền thốt lên: "Trời ơi, bé Vy Oanh! Không ngờ hôm nay Leon Vũ mở tiệc mời toàn gái đẹp, hết Như Ý lại tới Vy Oanh. Toàn gái đẹp thế này làm sao tôi sống được. Ai đó chở tôi về thay bikini đi! Tôi vào đây chỉ như một hạt cát, mờ nhạt quá!

Trời ơi kia là con trai đầu của Vy Oanh kìa, đẹp trai quá. Con trai Vy Oanh giống mẹ này, đôi mắt giống hệt mẹ, đẹp quá. Mắt này là đa tình lắm, đa tình giống mẹ".

Vy Oanh thốt lên: "Tôi đâu có đa tình đâu!".

Cô chia sẻ thêm: "Con tôi năm nay 11 tuổi rồi, vừa lên lớp 6 được vài tháng. Tôi đợt này đi đi lại lại giữa Mỹ và Việt Nam chứ không ở hẳn Mỹ. Tôi cứ bay qua bay lại vì có một đứa con học ở Mỹ. Tôi phải bay qua bay lại lo cho con".

Ca sĩ Vy Oanh sinh năm 1985 tại Bình Thuận. Nhờ sở hữu nhan sắc thanh tú cùng chất giọng trong trẻo, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý khi theo học tại Nhạc viện TP.HCM và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khoảng năm 2008.

Tên tuổi của Vy Oanh gắn liền với các bản hit quen thuộc như Đồng xanh, Fly, Em rất nhớ anh hay Để cho em khóc. Bên cạnh ca hát, cô còn thử sức ở vai trò làm người dẫn chương trình và diễn xuất trong một số phim truyền hình như Siêu mẫu xì trum, Thiên đường vắng em.

Nhờ sự đầu tư công phu và kịch bản chỉn chu trong các sản phẩm âm nhạc, cô đã đạt một số giải thưởng uy tín như Top 10 nhạc sĩ được yêu thích tại Làn sóng xanh hay giải thưởng Zing Music Awards.

Về đời tư, Vy Oanh kết hôn với một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và có với nhau ba người con. Ngoài nghệ thuật, cô tích cực tham gia vào công việc kinh doanh cá nhân cũng như các hoạt động chăm sóc gia đình.

Những năm gần đây, Vy Oanh chủ yếu dành thời gian cho cuộc sống riêng, thỉnh thoảng tham gia biểu diễn và đi lại làm việc giữa Việt Nam và Mỹ.