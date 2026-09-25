Nữ nghệ sĩ bỏ phố về quê: Đào đất, gieo hạt, bón phân, làm vườn... như nông dân thực thụ

Từng xuất hiện trên màn ảnh bên cạnh những ngôi sao quốc tế, khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy dưới ánh đèn sự kiện, nhưng cuộc sống khiến Trương Tịnh Sơ cảm thấy dễ chịu lại nằm ở một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó không có thảm đỏ hay ánh đèn sân khấu, thay vào đó là đất bám vào tay, những luống rau phải tưới mỗi ngày và niềm vui khi nhìn một hạt giống bé xíu cuối cùng cũng nhú lên khỏi mặt đất.

Trương Tịnh Sơ sinh năm 1980, từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến với những biệt danh "nữ thần văn nghệ", "tiểu Chương Tử Di", ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Khổng Tước, Thất Kiếm, Môn Đồ, Đường Sơn Đại Địa Chấn... Nữ diễn viên cũng từng góp mặt trong những dự án quốc tế, trong đó có Rush Hour 3 và Mission: Impossible - Rogue Nation.

Trương Tịnh Sơ từng ở đỉnh cao sự nghiệp trước khi lui về ở ẩn.

Sau những năm tháng gắn với nhịp sống showbiz, Trương Tịnh Sơ dần dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Khu vườn tại nhà trở thành nơi cô tự tay đào đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân, trồng rau và chăm hoa. Không phải vài chậu cây được bày lên cho đẹp hình, nữ diễn viên thực sự bắt tay vào từng công đoạn như một người làm vườn chính hiệu.

Những hình ảnh về khu vườn sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm lớn. Có lẽ điều khiến người ta thích thú không chỉ là hoa nở đẹp hay rau trái sai trĩu, mà còn bởi hình ảnh một nữ diễn viên nổi tiếng vui vẻ với những công việc rất đời thường.

Khu vườn nhỏ phủ đầy hoa và cây xanh

Ấn tượng nhất trong không gian sống của Trương Tịnh Sơ chính là khoảng vườn được bao phủ bởi cây cỏ. Dây hồng leo phủ quanh căn nhà gỗ nhỏ, những khóm cúc họa mi cùng nhiều loại hoa dại lần lượt khoe sắc. Cây xanh len từ những góc tường lên phía mái, khiến ngôi nhà gần như hòa vào khu vườn xung quanh. Khi nắng chiếu qua những tán lá, toàn bộ không gian mang vẻ tự nhiên và có phần hoang dã thay vì được cắt tỉa quá chỉn chu.

Mỗi lần trở về sau những chuyến đi, việc đầu tiên Trương Tịnh Sơ làm cũng là kiểm tra hoa, rau và cây trái trong vườn. Cô thích ghi lại quá trình từ lúc gieo một hạt giống, chờ cây nảy mầm cho đến ngày được thu hoạch. Chính cảm giác mong chờ xem hôm nay cây đã lớn thêm bao nhiêu, có bông hoa nào vừa nở hay quả nào vừa chín trở thành một phần thú vị trong cuộc sống thường ngày.

Khi không bận rộn, cô có thể ngồi giữa vườn phơi nắng, đọc sách hoặc chơi cùng thú cưng. Những thú vui không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến một nhịp sống hoàn toàn khác với hình ảnh của nữ diễn viên trên màn ảnh.

Vườn rau được nữ diễn viên tự tay chăm sóc như một nông dân thực thụ

Trương Tịnh Sơ không chỉ trồng cây cảnh. Một phần khu vườn được dành riêng cho rau củ và cây ăn quả, và nữ diễn viên cũng trực tiếp tham gia gần như toàn bộ quá trình chăm sóc. Đào đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân, tưới hoa, trồng rau trở thành những công việc quen thuộc. Dù thừa nhận làm vườn có lúc khá vất vả và tẻ nhạt, cô vẫn tìm thấy niềm vui trong quá trình tự mình chứng kiến cây cối lớn lên.

Những loại rau được cô nhắc đến gồm xà lách, cải thìa, tía tô và cà chua bi. Theo kinh nghiệm của Trương Tịnh Sơ, khi mới bắt đầu làm vườn không nên quá tham lam. Thay vì trồng thật nhiều loại cùng lúc, cô khuyên chỉ nên chọn khoảng 2-3 loại tương đối dễ chăm để làm quen trước.

Bài học này cũng đến từ chính những lần thất bại của nữ diễn viên. Thời gian đầu, cô muốn trồng càng nhiều càng tốt, từ nhiều loại rau đến nhiều giống cây khác nhau, gần như tận dụng mọi khoảng đất còn trống. Kết quả là khu vườn trở nên khó kiểm soát, sâu bệnh xuất hiện, việc tưới nước và bón phân không đồng đều khiến không ít công sức, hạt giống và phân bón bị lãng phí.

Sau đó, Trương Tịnh Sơ bắt đầu tìm đọc tài liệu và hỏi kinh nghiệm từ những người khác. Khu vực trồng cây dần được sắp xếp lại thành từng hàng, từng ô riêng thay vì gieo trồng chen chúc. Khi mỗi cây có đủ khoảng trống để phát triển, khu vườn cũng trở nên xanh tốt và dễ chăm sóc hơn.

Không chỉ có rau, khu vườn còn mang đến cho Trương Tịnh Sơ những vụ thu hoạch ngoài mong đợi. Nữ diễn viên từng chia sẻ hình ảnh thành quả gồm đào, hồng, bí ngô cùng nhiều loại nông sản khác. Ban đầu, việc trồng rau và cây ăn quả trong sân chủ yếu xuất phát từ mong muốn làm xanh không gian sống.

Khoảng 4 năm trước, cô trồng 8 cây đào. Điều bất ngờ là những cây vốn được trồng để làm cảnh sau đó lại bắt đầu cho quả. Theo thời gian, cây ngày càng phát triển mạnh, đến mức cô phải dành thời gian tỉa cành. Có những cành đào sai quả đến mức trĩu xuống, trông như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Trương Tịnh Sơ miêu tả những trái đào mình thu hoạch có vị chua ngọt, mềm và được trồng theo cách tự nhiên. Cùng với đào là những quả hồng, bí ngô và nhiều thành quả khác được mang từ vườn vào nhà.

Từ việc đặt một hạt giống xuống đất đến ngày cầm được trái chín trên tay, với cô, mỗi giai đoạn đều có những bất ngờ riêng. Đó cũng là lý do nữ diễn viên thường xuyên chụp ảnh, lưu lại từng lần gieo trồng và sự thay đổi của cây cối theo thời gian.

Căn nhà gỗ nằm giữa hoa lá

Đi qua khu vườn mới tới không gian sống của Trương Tịnh Sơ. Ngôi nhà không được xây dựng theo tinh thần phô trương, thay vào đó mang vẻ mộc mạc, cổ điển và hòa hợp với cây cối xung quanh.

Một trong những hình ảnh đặc trưng là căn nhà gỗ nhỏ được dây hồng leo bao phủ. Cây xanh không chỉ nằm ngoài sân mà gần như len vào từng góc sống, khiến ranh giới giữa nhà và vườn trở nên mềm mại hơn.

Bên trong cũng không xuất hiện quá nhiều món đồ trang trí hào nhoáng. Những vật dụng mang dấu ấn thời gian, hoa tươi và cây xanh được sử dụng để tạo cảm giác gần gũi. Chiếc ghế da mang hơi hướng cổ điển đặt cạnh những chậu cẩm tú cầu trắng, phía sau là những khung cửa kính cũ, tạo nên một góc nhà có phần hoài niệm.

Thay vì cố khiến mọi thứ trông thật mới, không gian giữ lại cảm giác đã được sống trong đó qua thời gian. Đồ vật vì thế không chỉ để trang trí mà còn trở thành một phần của những câu chuyện và ký ức trong nhà.

Phòng khách không đi theo cách sắp xếp quá khuôn mẫu. Trung tâm là bộ sofa mang phong cách đồng quê, xung quanh tiếp tục xuất hiện nhiều chậu cây xanh và những món nội thất cổ điển.

Trên tường, tranh, gương và một số tác phẩm nghệ thuật nhỏ được bố trí xen kẽ. Cách trang trí không quá đồng bộ theo kiểu showroom mà thiên về cảm giác mỗi món đồ được chủ nhân lựa chọn và tích góp theo sở thích.

Sự hiện diện của cây xanh cũng khiến phòng khách trở thành phần nối dài của khu vườn bên ngoài. Bước từ sân vào nhà, cảm giác gần gũi với thiên nhiên vì thế vẫn được duy trì. Đây cũng là nơi Trương Tịnh Sơ có thể ngồi nghỉ, đọc sách hoặc đơn giản tận hưởng những khoảng thời gian không có lịch trình.

Nếu khu vườn là nơi nữ diễn viên tận hưởng niềm vui gieo trồng thì căn bếp lại là nơi những thành quả ấy tiếp tục bước vào đời sống thường ngày. Trương Tịnh Sơ thích tự nấu ăn và tận hưởng cả quá trình chế biến thay vì chỉ chờ đến lúc món ăn hoàn thành. Bởi vậy, căn bếp cũng được chăm chút theo phong cách gần gũi và nhiều màu sắc.

Những dụng cụ bếp nhỏ, bình hoa, bát đĩa và các hũ gia vị được sắp xếp trong không gian, khiến căn bếp có cảm giác sinh động thay vì quá tối giản. Rau củ và trái cây hái từ vườn có thể trực tiếp xuất hiện trong những bữa ăn, mang lại cho cô cảm giác về một cuộc sống tự cung tự cấp ở quy mô nhỏ.





Điều thú vị trong cuộc sống hiện tại của Trương Tịnh Sơ có lẽ nằm ở sự tương phản. Một người từng quen với phim trường và những dự án lớn giờ có thể dành rất nhiều thời gian chỉ để theo dõi một luống rau thay đổi từng ngày.

Nhưng làm vườn không phải câu chuyện lúc nào cũng thơ mộng. Có sâu bệnh, cây chết, những lần gieo không lên, những luống rau chăm sai cách và cả công sức phải bỏ ra từ đào đất đến tưới nước, bón phân. Trương Tịnh Sơ cũng từng trải qua những thất bại ấy trước khi tìm được cách sắp xếp khu vườn phù hợp hơn. Có lẽ chính quá trình đó mới khiến thành quả trở nên đáng giá. Một bông hoa cần thời gian mới nở, cây ăn quả cũng phải đi qua nhiều mùa mới cho trái. Và cuộc sống của mỗi người dường như cũng vậy: không nhất thiết phải cùng lúc với bất kỳ ai.

Ngoài thời gian dành cho cây cối, Trương Tịnh Sơ vẫn tiếp tục học tập và theo đuổi những sở thích khác. Năm 2023, nữ diễn viên theo học ngành đạo diễn tại một học viện điện ảnh ở Mỹ, quá trình học gồm lên lớp, làm bài tập, viết kịch bản và thực hiện phim ngắn.

Từ một nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh đến hình ảnh cúi xuống xới đất, gieo từng hạt giống và vui vẻ với một rổ rau quả vừa thu hoạch, Trương Tịnh Sơ đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Không phải lúc nào hạnh phúc cũng nằm ở những điều thật lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là buổi sáng bước ra vườn, phát hiện hạt giống hôm qua đã nhú mầm và biết rằng hôm nay lại có thêm một điều để chờ đợi.