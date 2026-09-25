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Cam thường check nhan sắc Doãn Hải My tình tứ bên Văn Hậu, chỉ một thay đổi nhỏ đã được khen nức nở

| | Lifestyle

Văn Hậu không được lên tuyển Việt Nam, cùng Doãn Hải My đi tham dự ra mắt phim.

Mới đây, vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim tại Hà Nội. Vừa xuất hiện, Văn Hậu và vợ đã lập tức chiếm trọn "spotlight" nhờ visual vô cùng ấn tượng. Doãn Hải My chọn bộ outfit màu trắng thanh lịch với áo tay bồng cổ tàu kết hợp chân váy ngắn tôn vóc dáng cân đối, trong khi Đoàn Văn Hậu bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen chỉn chu. Suốt sự kiện, cả hai quấn quýt không rời nửa bước và liên tục trao nhau những cử chỉ ngọt ngào như ghé tai thì thầm hay Hải My ân cần chỉnh lại cổ áo cho chồng trước ống kính.

Loạt ảnh qua camera thường của Doãn Hải My vẫn xinh đẹp (Ảnh: Hậu trường sao Việt)

Hải My và Văn Hậu thoải mái bày tỏ tình cảm cho nhau ở chỗ đông người (Ảnh: Lam Chiều)

(Ảnh: Lam Chiều)

Ngay sau sự kiện, những hình ảnh và video của cặp đôi lập tức gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng dành vô số lời khen "có cánh" cho diện mạo xuất sắc cùng sự đẹp đôi của hai vợ chồng. Đặc biệt, kiểu tóc buộc nửa đầu của Doãn Hải My trở thành chủ đề được tán thưởng nhiệt tình. Nhiều bình luận nhận xét layout này giúp cô nhìn vô cùng cuốn hút, sang xịn và xinh đẹp khác hẳn phong cách thả tóc quen thuộc ngày thường. Bên cạnh những lời trầm ồ về nhan sắc, đông đảo người hâm mộ cũng gửi lời chúc tới cặp đôi và bày tỏ sự mong chờ Văn Hậu sớm thi đấu bùng nổ trở lại.

Vợ chồng Văn Hậu được khen hết lời khi song hành (Ảnh: Như Hoàn)

Doãn Hải My ngày thường khi thả tóc (Ảnh: FBNV)

Trước đó, cặp đôi đã cùng nhau vượt qua hơn hai năm gian nan điều trị chấn thương, Hải My luôn là hậu phương vững chắc sát cánh bên chồng trong các chuyến thăm khám, phẫu thuật tại Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc cho đến ngày anh tái xuất sân cỏ vào tháng 8/2026. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ (với bé Lúa). Bên cạnh việc chăm sóc con, Doãn Hải My vẫn duy trì việc học, kinh doanh và sáng tạo nội dung, còn Đoàn Văn Hậu cũng thường xuyên cùng vợ đi du lịch, gần đây nhất là chuyến đi Nhật Bản vào tháng 9/2026 sau khi Văn Hậu hoàn thành trận đấu cùng CLB CAHN ở đấu trường cấp CLB châu Á. Với Văn Hậu, anh vắng mặt trong đợt tập trung tháng 9 của tuyển Việt Nam đá FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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