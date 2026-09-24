Nam NSƯT nổi tiếng cả nước U60 bán phở Bắc trên đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM

Tháng 5/2026, NSƯT Kim Tử Long mở quán phở tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM. Sư Vạn Hạnh vốn là một trong những tuyến đường tập trung nhiều hàng quán tại TP.HCM, với đủ loại hình ăn uống từ bình dân đến nhà hàng. Sự xuất hiện của một quán phở do nghệ sĩ cải lương nổi tiếng làm chủ vì thế nhanh chóng nhận được sự quan tâm của thực khách và cộng đồng mạng.

Trong những ngày đầu khai trương, Kim Tử Long trực tiếp có mặt tại quán để đón khách và tham gia phục vụ. Nhiều đồng nghiệp cũng đến ủng hộ nam nghệ sĩ. Đáng chú ý, NSƯT Ngọc Huyền - người bạn diễn có mối quan hệ thân thiết với Kim Tử Long - cũng có mặt. Không chỉ đến dùng bữa, nữ nghệ sĩ còn xắn tay áo, trực tiếp bê món và phục vụ khách.

Kim Tử Long phục vụ khách đến quán phở (Ảnh: Youtube Nghệ sĩ Ngọc Huyền)

Nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân vốn yêu thích phở nhưng trước đây thường ăn theo kiểu nấu miền Nam. Trong thời gian đi diễn tại miền Bắc, anh được người quen giới thiệu đến một quán phở và vô cùng ấn tượng với hương vị ở đây. Sau nhiều lần thưởng thức, anh nảy ra ý tưởng mở một quán phở mang phong cách và hương vị Bắc tại TP.HCM.

Bên cạnh phở gà, thực đơn của quán còn có một số món như cơm gà, cháo gà, gỏi trộn và miến gà…

Bên trong quán phở gà của Kim Tử Long (Ảnh: Youtube Nghệ sĩ Ngọc Huyền)

Đồng nghiệp đến ủng hộ nam nghệ sĩ (Ảnh: FB Nghệ sĩ Ngọc Huyền)

Trước khi mở quán phở, Kim Tử Long đã có thời gian kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Nam nghệ sĩ từng điều hành các mô hình ăn uống như nhà hàng lẩu nướng, quán chuyên món Thái và tiệm bánh mì.

NSƯT Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966 tại TP.HCM. Trong giai đoạn hoàng kim của sân khấu cải lương những năm 1990, anh được mệnh danh là “ông hoàng cải lương”, được đông đảo khán giả yêu mến qua những ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Ở tuổi U60, nam nghệ sĩ vẫn bền bỉ với nghề, liên tục sáng tạo và thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân. Anh cũng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi thường xuyên tham gia nhiều gameshow.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kim Tử Long còn gây chú ý với khối tài sản tích lũy sau nhiều năm đi hát và kinh doanh. Trong đó, nam nghệ sĩ sở hữu một căn biệt thự nhà vườn rộng gần 300 m² tại TP.HCM. Từng chia sẻ trong chương trình Sao nối ngôi, Kim Tử Long cho biết vào đầu những năm 2000, anh có thời điểm sở hữu tới 1.000 cây vàng. Số tài sản này được nam nghệ sĩ tích góp từ thu nhập biểu diễn và hoạt động kinh doanh bất động sản.