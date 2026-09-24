Lâu đài sáng nhất Vĩnh Long lúc này

Có những cơ ngơi chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến người ta chậm bước, bởi vẻ bề thế và nổi bật gần như lập tức lọt vào tầm mắt. Một căn nhà đẹp đã dễ gây chú ý, nhưng nếu đó là cả một tòa lâu đài, biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông thì sức hút lại càng khó cưỡng. Tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ), giữa khung cảnh làng quê bình dị, một biệt phủ rộng tới 4.000m² nổi bật như một "điểm sáng" giữa vùng, sở hữu diện mạo hoành tráng và cầu kỳ khiến bất cứ ai đi ngang cũng khó lòng không ngoái nhìn. Từ quy mô choáng ngợp đến kiến trúc bề thế, cơ ngơi này mang đến cảm giác như một tòa lâu đài Châu Âu đặt giữa miền quê sông nước.

Những thước phim ghi lại toàn cảnh biệt phủ 4.000m², dù được quay từ trên cao hay lia máy từ phải sang trái, đều khiến người xem ấn tượng bởi quy mô đồ sộ trải dài trong tầm mắt. Bên ngoài, cơ ngơi được phủ hai gam màu trắng kem và xanh, điểm xuyết nhiều chi tiết mạ vàng cùng hệ hoa văn, phào chỉ cầu kỳ, tạo nên vẻ đẹp xa hoa, bề thế. Từ cổng nhà, hàng rào cho đến tòa lâu đài bên trong đều được thiết kế đồng bộ, từng đường nét đều mang đậm phong cách kiến trúc cầu kỳ.

Bước vào khuôn viên bên trong, biệt phủ tiếp tục khiến người xem mãn nhãn với hàng loạt hạng mục được đầu tư chỉn chu. Tận dụng lợi thế diện tích rộng rãi, gia chủ bố trí bể bơi lớn, chòi nghỉ dưỡng, hồ cá Koi cùng nhiều khoảng xanh đan xen, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa giàu tính nghỉ dưỡng. Đểm nhấn quen thuộc trong những cơ ngơi bề thế là hệ thống cây cảnh được đầu tư đáng nể. Hàng loạt cây lớn nhỏ được bố trí khắp khuôn viên, kết hợp cùng những thảm cỏ xanh mướt, vừa làm nổi bật quy mô đồ sộ của biệt phủ vừa mang đến cảm giác xanh mát, sinh động và gần gũi với thiên nhiên.

Từ cổng vào đã đủ choáng ngợp, khuôn viên lại rộng lớn, nên bước vào bên trong tòa lâu đài, người xem càng dễ bị cuốn hút bởi vẻ xa hoa, bề thế. Không gian được thiết kế đậm nét tân cổ điển, nổi bật với những bộ bàn ghế mạ vàng, hệ hoa văn và phào chỉ cầu kỳ chạy dọc tường, trần nhà cùng loạt nội thất gỗ được chạm trổ công phu. Những gam màu vàng, nâu gỗ và trắng kem đan xen, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được vẻ lộng lẫy, sang trọng đặc trưng của những cơ ngơi mang phong cách hoàng gia. Không chỉ đầu tư vào những món nội thất lớn, gia chủ còn chú trọng đến từng chi tiết trang trí để không gian bên trong có sự đồng điệu với kiến trúc bên ngoài. Từ đèn chùm, rèm cửa, bàn ghế cho tới những món đồ decor đều góp phần hoàn thiện vẻ bề thế cho từng căn phòng. Nếu ngoại thất gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ thì nội thất lại ghi điểm bằng độ cầu kỳ và chỉn chu, khiến mỗi góc trong lâu đài đều mang một vẻ đẹp riêng.