Hoa khôi sinh năm 1999 lần đầu đóng phim: Học riêng Kathy Uyên, áp lực khi diễn cùng Quốc Anh

Chiều 23/9, tại buổi gặp gỡ báo chí của dự án Chị chị em em 3, Nguyễn Thanh Hảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ về lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Trước đó, cô được biết đến nhiều hơn qua các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, vì vậy việc xuất hiện trong một dự án điện ảnh đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình của người đẹp sinh năm 1999.

Theo Thanh Hảo, cơ hội đến khá bất ngờ. Trước đó, nhiều người xung quanh từng nhận xét gương mặt của cô phù hợp với diễn xuất. Khi được đạo diễn Will Vũ lựa chọn tham gia Chị chị em em 3, cô quyết định thử sức thay vì tiếp tục giới hạn mình trong hình ảnh người mẫu, người đẹp.

Học riêng với diễn viên Kathy Uyên trước vai diễn đầu tay

Dù là lần đầu đóng phim, Nguyễn Thanh Hảo cho biết cô không bước vào dự án trong trạng thái hoàn toàn chưa chuẩn bị.

Trước khi quay, Thanh Hảo đã học riêng với Kathy Uyên tại trường ACT trong hai buổi để chuẩn bị cho vai diễn. Sau đó, cô tiếp tục đăng ký một lớp học chung với các học viên khác nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng diễn xuất.

“Phần diễn xuất là phần quan trọng nhất”, Thanh Hảo chia sẻ. Theo người đẹp, những kinh nghiệm thực tế được Kathy Uyên và diễn viên Giang Thanh truyền đạt đã giúp cô từng bước hiểu hơn về cách xử lý nhân vật và hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình.

Sự chuẩn bị này càng trở nên cần thiết khi Thanh Hảo cho biết nhân vật cô đảm nhận không phải một vai đơn giản. Dù xuất hiện ở phần mở màn của bộ phim, nhân vật được mô tả là có yêu cầu khá cao về cảm xúc, đòi hỏi người diễn phải có trải nghiệm nhất định để thể hiện được những chuyển biến bên trong.

Chính vì vậy, trước khi nhận lời tham gia phim, Thanh Hảo từng đắn đo và trao đổi với bố mẹ. “Vai diễn đầu tay của em khá khó, thật sự là rất khó”, cô nói tại sự kiện.

Hiện người đẹp chưa tiết lộ cụ thể nhân vật mình đảm nhận trong Chị chị em em 3. Thanh Hảo cho biết cô muốn khán giả trực tiếp ra rạp và tự khám phá vai diễn thay vì biết trước toàn bộ thông tin.

Bên cạnh việc học diễn xuất, cô còn đăng ký lớp catwalk của Võ Hoàng Yến. Theo Thanh Hảo, việc này giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ cũng như trong các buổi quay, chụp.

Áp lực khi diễn cùng Quốc Anh

Không chỉ chịu áp lực vì đây là phim điện ảnh đầu tiên, Nguyễn Thanh Hảo còn thừa nhận bản thân từng lo lắng khi đóng cùng Quốc Anh.

Theo người đẹp, cô sợ nếu mình diễn chưa đạt sẽ ảnh hưởng đến bạn diễn trong những cảnh chung. Với một người lần đầu bước lên phim trường điện ảnh, đây là áp lực không nhỏ, đặc biệt khi phải phối hợp với diễn viên đã có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Thanh Hảo cho biết Quốc Anh hỗ trợ cô khá nhiều trong quá trình làm việc. Sự phối hợp từ bạn diễn giúp cô dần tự tin hơn và thuận lợi hơn khi thực hiện các cảnh quay chung.

Với Thanh Hảo, Chị chị em em 3 không chỉ là lần thử sức mang tính trải nghiệm. Người đẹp xác định dự án có thể trở thành bước đệm để cô tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất nếu có cơ hội phù hợp.

“Em nghĩ rằng vai diễn đầu tay của Chị chị em em 3 này sẽ là một bước đệm thật hoàn hảo để em có thể tiếp tục vững vàng hơn và sẽ sẵn sàng hơn trong con đường diễn xuất của em sau này”, Thanh Hảo chia sẻ.

Hoa khôi sinh năm 1999 muốn thử sức ở nhiều vai trò

Nguyễn Thanh Hảo sinh năm 1999, quê Bà Rịa - Vũng Tàu và tốt nghiệp Đại học Ngân hàng. Trước khi bước sang lĩnh vực điện ảnh, cô từng hoạt động trong các cuộc thi sắc đẹp, giành danh hiệu Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 và lọt Top 29 Miss Universe Vietnam 2024.

Từ nền tảng sắc đẹp, việc chuyển hướng sang phim ảnh mở ra một hình ảnh mới cho Thanh Hảo. Người đẹp cho biết cô không muốn tự giới hạn bản thân ở một vai trò cố định mà sẵn sàng thử sức ở những lĩnh vực khác nếu có cơ hội.

Vì vậy, thay vì xem Chị chị em em 3 là một lần “đá chéo sân” đơn thuần, Thanh Hảo coi đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế. Việc chủ động học diễn xuất, chuẩn bị thêm kỹ năng catwalk và chấp nhận thử sức với một vai mà chính cô thừa nhận “rất khó” cũng cho thấy người đẹp đang dành sự nghiêm túc nhất định cho hướng đi mới.

Chị chị em em 3 là dự án điện ảnh đầu tiên Nguyễn Thanh Hảo tham gia. Với cô, vai diễn đầu tay sẽ là phép thử quan trọng trước khi quyết định những bước đi tiếp theo trên con đường diễn xuất.