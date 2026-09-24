Mỹ nhân showbiz và bạn trai diễn viên hơn 10 tuổi bí mật kết hôn rồi ly dị không cho ai biết

Sáng 23/9, tờ Sina đưa tin, cặp đôi diễn viên Trung Quốc - Vương Ngọc Văn và Dương Lặc vừa bất ngờ lộ chuyện đã bí mật kết hôn rồi ly dị trong lặng lẽ mà không thông báo cho thiên hạ biết. 1 nguồn tin khẳng định chắc nịch: “Vương Ngọc Văn - Dương Lặc từng kết hôn nhưng đã ly dị vào 2 năm trước rồi. Không tin thì mọi người có thể tự đi kiểm tra. Ở Cục dân chính có số đăng ký”.

Thông tin Vương Ngọc Văn và Dương Lặc bí mật kết hôn rồi âm thầm ly dị đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác. Thực ra nhiều khán giả cũng biết 2 diễn viên này từng hẹn hò yêu đương rồi chia tay nhau, thế nhưng lại chẳng thể ngờ được rằng họ thậm chí đã kết hôn - ly dị trong bóng tối không để cho công chúng biết chuyện.

Vương Ngọc Văn - Dương Lặc bí mật kết hôn rồi ly dị không cho ai biết. Ảnh: 163

Dương Lặc hơn Vương Ngọc Văn tận 10 tuổi. Ảnh: Weibo

Được biết, Vương Ngọc Văn - Dương Lặc quen biết và yêu nhau sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình ăn khách Dù Gió Có Thổi hồi năm 2020. Sau đó 1 năm, 2 người họ được bắt gặp đi siêu thị cùng nhau. Trong giai đoạn 2022-2023, tình cảm giữa 2 ngôi sao phát triển ổn định, có thông tin cho hay cặp đôi cùng mua nhà để chung sống tại Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Đến nửa đầu năm 2024, Vương Ngọc Văn - Dương Lặc chia tay trong hòa bình, tài tử họ Dương khi ấy đã dọn ra khỏi nhà chung với bạn gái để về sống với cha mẹ.

Nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ đến từ những bất đồng trong định hướng cuộc sống. Dương Lặc khao khát hướng tới 1 gia đình ổn định, trong khi Vương Ngọc Văn lúc đó lại đang trên đà phát triển sự nghiệp mạnh mẽ nên muốn tập trung cho công việc thay vì kết hôn.

Đến năm 2025, 1 người bạn thân của Vương Ngọc Văn trả lời dưới phần bình luận rằng nữ diễn viên hiện đang độc thân. Bản thân mỹ nhân họ Vương lúc đó cũng đăng dòng thông điệp: “Yêu từng khoảnh khắc bên anh, giống như chuyến tàu điện ngầm vụt qua”. Từ đây, công chúng nhận định, nữ diễn viên đang ẩn ý xác nhận cô đã “đường ai nấy đi” với tài tử Dương Lặc. Paparazzi kiêm blogger Lưu Đại Chùy trong nửa đầu năm 2025 cũng lên tiếng khẳng định Vương Ngọc Văn - Dương Lặc thực sự đã chia tay trong hòa bình. Ngoài ra, khi kiểm tra trên trang Baidu, công chúng dễ dàng phát hiện thông tin về mối quan hệ tình cảm của Vương Ngọc Văn và Dương Lặc đã biến mất, qua đó càng xác thực chuyện cặp đôi này đã cho nhau lối đi riêng. Chưa hết, Vương Ngọc Văn - Dương Lặc hồi đầu năm nay còn có động thái rao bán gấp căn hộ hạng sang họ từng hùn tiền mua.

2 nghệ sĩ nhiều lần bị chụp ảnh tay trong tay bên nhau trước khi chia tay. Ảnh: Sina

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, từng là 1 trong số những diễn viên lứa hậu 95 đầy tiềm năng của giới giải trí xứ Trung. Thế nhưng, sự nghiệp của mỹ nhân này lại ngày càng đi xuống theo thời gian. Trong những năm qua, mỹ nhân họ Vương bị báo chí xứ dân miêu tả là cô gái chỉ có “scandal tình ái là tác phẩm tâm đắc nhất” vì dù còn trẻ song hồ sơ tình ái đã dày đặc dù sự nghiệp phim ảnh không quá nổi bật. Danh sách gồm có nam diễn viên Trịnh Duệ Bân, đạo diễn Hồ Ba, Từ Chính Khê, Dương Lặc và tin đồn hẹn hò với nhiều bạn diễn khác nhau.

Không chỉ vậy, Vương Ngọc Văn còn từng mất điểm trầm trọng khi lộ tin nhắn nói xấu hàng loạt đồng nghiệp ở showbiz Trung Quốc. Ở 1 trong những đoạn tin nhắn gửi cho bạn trai Từ Chính Khê năm 2018, cô tâng bốc nửa kia của mình, chê bai ác ý Huỳnh Hiểu Minh và Lâm Canh Tân: “Anh hôm nay thật tuyệt. Anh làm cho Lâm Canh Tân trở thành kẻ tồi tệ, Huỳnh Hiểu Minh cũng biến thành gã nhà quê”.

Vương Ngọc Văn sở hữu nhan sắc rực rỡ đầy cuốn hút nhưng lại vướng nhiều điều tiếng trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Dương Lặc sinh năm 1987, hơn Vương Ngọc Văn tận 10 tuổi. Đáng chú ý, gia thế của tài tử họ Dương không phải dạng vừa. Cha nam ngôi sao này là Dương Lập Tân, diễn viên kỳ cựu trong đoàn kịch quốc gia, còn mẹ anh là Dương Thanh xuất thân trong gia đình quân nhân. Dương Lặc tốt nghiệp hệ hí kịch của trường đại học Duke, Mỹ. Trong suốt sự nghiệp, anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bên Nhau Trọn Đời, 30 Chưa Phải Là Hết, Dù Gió Có Thổi,...