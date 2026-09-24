Sự kiện đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Tô Diệp Hà khi lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách diễn viên, sau nhiều năm được biết đến qua các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.

Bước trên thảm đỏ, Tô Diệp Hà thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật trong thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen. Chiếc váy yếm với thân áo ôm gọn kết hợp sắc xanh ombre và những đường xếp nếp mềm mại.

Các chi tiết hoa sen được đính kết tại phần cổ và eo trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục vừa giữ được nét duyên dáng truyền thống, vừa mang hơi thở thời trang hiện đại.

Tô Diệp Hà đẹp duyên dáng trong trang phục lấy cảm hứng từ hoa sen

Tại showcase, Tô Diệp Hà hội ngộ cùng các diễn viên trong phim. Người đẹp cũng xuất hiện bên nhà sản xuất Will Vũ, ekip đã đồng hành cùng cô trong dự án điện ảnh đầu tiên.

Với Tô Diệp Hà, đây là một sự kiện đặc biệt. Là một hoa hậu, người đẹp đã quen mặt với khán giả tại các sự kiện giải trí, thời trang nhưng lần này là một vai trò hoàn toàn mới.

"Hà thật sự rất xúc động. Đã tham dự rất nhiều sự kiện trên thảm đỏ nhưng khi xuất hiện tại showcase ‘Chị Chị Em Em 3’ với vai trò diễn viên, Hà lại cực kì hồi hộp. Đảm nhận một vai nhỏ trong dự án lần này là một niềm vinh dự của Hà, hi vọng là khán giả sẽ thích và ủng hộ Hà trong vai trò mới, cũng như ủng hộ cho ‘Chị Chị Em Em 3’ khi ra rạp", Tô Diệp Hà chia sẻ.

Người đẹp nổi bật trên thảm đỏ

Trong "Chị Chị Em Em 3", Tô Diệp Hà vào vai chị họ của Thị Mầu - nhân vật do Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện. Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, vai diễn vẫn mang đến cho cô những trải nghiệm đáng nhớ trong lần đầu làm quen với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp.

Khác với xuất hiện trước máy quay trong những buổi chụp hình thời trang hay hoạt động giải trí, việc diễn xuất đòi hỏi Tô Diệp Hà phải tìm hiểu tâm lý nhân vật, làm quen với lời thoại, cách thể hiện cảm xúc và tương tác cùng bạn diễn như thế nào.

Đặc biệt, vai diễn của người đẹp lại không hề xuất hiện trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính” mà được biên kịch thêm vào. Vì vậy, Tô Diệp Hà vừa có lợi thế không bị đóng khung khuôn mẫu nhưng cũng phải đối mặt với thử thách làm sao để vai diễn gây ấn tượng với khán giả và cùng các nhân vật khác tạo nên tổng thể câu chuyện hấp dẫn.

Tô Diệp Hà và nhà sản xuất Will Vũ

Trước đó, Tô Diệp Hà từng chia sẻ cô không đặt nặng việc phải bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng một vai lớn. Điều người đẹp quan tâm là nhân vật có mang đến cơ hội học hỏi, trải nghiệm và giúp bản thân bước ra khỏi vùng an toàn hay không. Chính vì vậy, khi nhận lời tham gia "Chị Chị Em Em 3", người đẹp dành thời gian quan sát, lắng nghe và tích lũy kinh nghiệm từ đạo diễn cùng các thành viên trong đoàn.

"Chị Chị Em Em 3" nằm trong series "Chị Chị Em Em" của nhà sản xuất Will Vũ với sự tham gia của Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu, Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh và nhiều gương mặt khác. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16/10.