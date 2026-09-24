Thu nhập của giảng viên Nhạc viện đắt show bậc nhất Việt Nam

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm 13 tuổi, cô giành giải Nhất Tiếng hát măng non 2003. Bốn năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục tạo dấu ấn khi giành giải Nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007 ở tuổi 17. Đây được xem là bước ngoặt đưa tên tuổi Võ Hạ Trâm đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau đó, cô tiếp tục duy trì phong độ qua nhiều cuộc thi chuyên môn và gameshow âm nhạc. Võ Hạ Trâm từng giành Quán quân Chính danh năm 2010 và Quán quân Hãy nghe tôi hát năm 2018. Việc liên tiếp đạt thành tích tại các sân chơi âm nhạc giúp nữ ca sĩ được gắn với danh xưng "Nữ hoàng Quán quân".

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Sở hữu nền tảng thanh nhạc bài bản với chất giọng Soprano, Võ Hạ Trâm lựa chọn hướng đi của một vocalist, tập trung vào chuyên môn thay vì xây dựng hình ảnh dựa trên những yếu tố ngoài âm nhạc. Trong nhiều năm hoạt động, cô duy trì hình ảnh sạch và không vướng scandal lớn. Những năm gần đây, Võ Hạ Trâm tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc thông qua các dự án kết hợp văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. MV Về Với Em ra mắt năm 2023 là một trong những sản phẩm nổi bật theo hướng này. Đến năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu Nguyện Là Người Việt Nam, hướng tới những giá trị văn hóa và nguồn cội.

Võ Hạ Trâm và MV Về Với Em gây sốt 2023

Song song với hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm theo đuổi con đường đào tạo chuyên môn. Năm 2014, cô tốt nghiệp Á khoa khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TP.HCM. Sau đó, nữ ca sĩ dành khoảng 2 năm du học thạc sĩ về thanh nhạc tại Mỹ nhằm nâng cao kỹ thuật chuyên môn. Cuối năm 2020, Võ Hạ Trâm chính thức trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Từ đây, cô vừa duy trì hoạt động biểu diễn, vừa trực tiếp đứng lớp, đào tạo và truyền đạt kinh nghiệm xử lý ca khúc cho các thế hệ sinh viên thanh nhạc trẻ. Việc đồng thời hoạt động với tư cách ca sĩ và giảng viên giúp Võ Hạ Trâm duy trì con đường phát triển gắn liền với chuyên môn. Đây cũng là một trong những nguồn công việc song song với hoạt động biểu diễn của nữ ca sĩ.

Năm 2020, Võ Hạ Trâm trở thành giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM

Với nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản, khả năng xử lý ca khúc và kỹ năng hát live ổn định, Võ Hạ Trâm thường xuyên được lựa chọn cho các sân khấu nghệ thuật quy mô lớn. Đặc biệt, nữ ca sĩ xuất hiện với tần suất cao trong các chương trình chính luận, đại lễ và sự kiện kỷ niệm những dấu mốc lịch sử. Trong những năm gần đây, cô phủ sóng tại nhiều đại lễ quốc gia như 30/4, 2/9 và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Trong lứa vocalist 9x, Võ Hạ Trâm là gương mặt đắt show bậc nhất Việt Nam. Năm 2025-2026, cô chạy show tất bật từ Nam ra Bắc, không tháng nào là không có lịch trình biểu diễn. Võ Hạ Trâm nhiều lần góp mặt trong concert Tổ Quốc Trong Tim, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả.

Vocalist đắt show chính luận bậc nhất hiện tại

Một trong những dấu ấn nổi bật của nữ ca sĩ là sân khấu Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, hòa giọng cùng Đông Hùng tại chương trình nghệ thuật đại lễ kỷ niệm 30/4/2025 (A50). Tiết mục sau đó nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội, lọt Top 1 Trending YouTube Music, qua đó tiếp tục củng cố hình ảnh Võ Hạ Trâm là một vocalist nổi bật trên các sân khấu chính luận quy mô lớn.

Sân khấu Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình vang danh của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng tại A50

Với lịch trình biểu diễn dày đặc từ Bắc vào Nam, Võ Hạ Trâm có nguồn thu đáng kể từ hoạt động nghệ thuật. Công việc của nữ ca sĩ trải rộng từ các chương trình chính luận, chương trình truyền hình đến những sự kiện doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cô còn có thu nhập từ công việc giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM.

Võ Hạ Trâm biểu diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ

Thời điểm mới đi hát, Võ Hạ Trâm chỉ nhận được 500.000 đồng cho 10 bài

Trước khi có vị thế như hiện tại, Võ Hạ Trâm từng trải qua giai đoạn khó khăn, nhận cát-xê khá khiêm tốn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ thời điểm mới đi hát, cô có lúc nhận 500.000 đồng cho 10 bài hát. Mức thù lao này cho thấy chặng đường dài mà giọng ca sinh năm 1990 đã trải qua để xây dựng vị thế bằng chuyên môn.

Sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary, nữ ca sĩ được chồng đầu tư cho các dự án âm nhạc

Bên cạnh thu nhập cá nhân, Võ Hạ Trâm cũng có sự hậu thuẫn từ gia đình. Sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary, nữ ca sĩ được chồng đầu tư cho các dự án âm nhạc. Trong đó, Vikas Chaudhary từng chi khoảng 5 tỷ đồng cho MV Về Với Em, sau đó cũng đóng góp phần lớn vào dự án Nguyện Là Người Việt Nam. Võ Hạ Trâm có cuộc sống hôn nhân tròn đầy, hạnh phúc cùng chồng và 2 con. Gia đình ủng hộ hết mực cho các hoạt động nghệ thuật của Võ Hạ Trâm, từ nguồn lực tài chính đến tinh thần. Nhờ đó, Võ Hạ Trâm tất bật chạy show khắp cả nước mà vẫn vun vén được gia đình.