Tuổi 19 của “Nữ hoàng rating”: Lần đầu tiên đăng quang Hoa hậu, nhan sắc khiến chính chủ “không nhận ra”

Nữ diễn viên Thúy Diễm vừa chia sẻ tấm ảnh từ năm 19 tuổi với nhan sắc bất ngờ. Cô tiết lộ, tấm ảnh đã được chụp 20 năm trước, khi cô 19 tuổi, mới đăng quang Miss Sunplay 2007. Đó cũng là lần đầu tiên cô thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp.

So với hình ảnh hiện tại, Thúy Diễm của hơn 20 năm trước có vẻ ngoài khá khác biệt. Lớp trang điểm mang đậm phong cách của thời điểm ấy, gương mặt còn nhiều nét non nớt của một cô gái mới bước vào tuổi đôi mươi. Đến chính chủ cũng phải thừa nhận rằng khi nhìn lại, cô “tìm mãi không ra mình”. Nhưng phía sau bức ảnh có phần ngộ nghĩnh ấy lại là một trong những dấu mốc mở đầu cho hành trình hoạt động nghệ thuật của Thúy Diễm.

Chia sẻ của nữ diễn viên trên FB cá nhân

Thúy Diễm đăng quang Mis Sunplay năm 19 tuổi

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, năm 2007, cô gái 19 tuổi Thúy Diễm giành vương miện Miss Sunplay. Thời điểm đó, Thúy Diễm chưa có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp. Khoản tiền thưởng sau cuộc thi, theo chia sẻ của cô, đủ lớn để một cô gái trẻ có thể tự thưởng cho mình một chiếc xe tay ga. Từ cuộc thi này, Thúy Diễm dần bước vào showbiz. Cô bắt đầu với công việc người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Một lựa chọn tưởng như tình cờ sau cùng lại trở thành con đường nghề nghiệp mà cô gắn bó trong nhiều năm.

Vẻ đẹp của nữ diễn viên ở tuổi 18

Từ những vai diễn đầu tiên trên truyền hình, Thúy Diễm từng bước tạo dấu ấn riêng và dần được biết đến rộng rãi. Năm 2013, cô nhận giải Nghệ sĩ triển vọng tại Giải thưởng truyền hình HTV. Sau nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên được truyền thông gọi bằng danh xưng “nữ hoàng rating”, gắn với sự xuất hiện thường xuyên của cô trong các dự án truyền hình được khán giả chú ý.

Nhìn lại bức ảnh năm 19 tuổi, điều đáng nói không chỉ là diện mạo đã thay đổi sau hơn hai thập kỷ. Thời gian còn được Thúy Diễm nhìn thấy qua chính những người phụ nữ trong gia đình. Trong chia sẻ của mình, nữ diễn viên nhắc đến mẹ. Cô nhận ra rằng khi mình 19 tuổi, mẹ đã ở độ tuổi mà hiện tại cô đang trải qua. Còn bà ngoại, trong ký ức của Thúy Diễm, từng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Những bức ảnh cũ vì thế trở thành một cách để cô nhìn lại sự thay đổi của ba thế hệ phụ nữ trong gia đình, từ bà ngoại, đến mẹ, rồi đến chính mình.

Hiện tại, Thúy Diễm đang mang thai con thứ 2

Ở tuổi 40, Thúy Diễm đang mang thai con gái. Em bé là trái ngọt tiếp theo trong cuộc hôn nhân của cô và diễn viên Lương Thế Thành. Tin vui này cũng khiến câu chuyện về ba thế hệ phụ nữ trở nên đặc biệt hơn trong mắt nữ diễn viên. Từ hình ảnh của cô gái 19 tuổi, Thúy Diễm bắt đầu nghĩ đến một bức ảnh khác mà cô mong chờ trong tương lai: mẹ, mình và con gái nhỏ cùng xuất hiện trong một khung hình.

Nếu bức ảnh Miss Sunplay 2007 lưu lại khoảnh khắc một cô gái trẻ lần đầu chạm vào ánh đèn sân khấu, thì bức ảnh ba thế hệ mà Thúy Diễm mong muốn lại đánh dấu một vai trò hoàn toàn khác của cô. Hơn 20 năm trước, cô gái ấy còn háo hức với chiếc vương miện đầu tiên và một chiếc xe tay ga tự thưởng. Hơn hai thập kỷ sau, khi đã đi qua một hành trình dài với nghề diễn, điều khiến cô mong chờ lại là được ôm con gái vào lòng và lưu giữ khoảnh khắc của những người phụ nữ trong gia đình.

Ảnh: FBNV