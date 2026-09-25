Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil đồng loạt báo tin vui cho Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 8/2026, đạt 205 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,5 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn dắt xuất khẩu cá tra Việt Nam, chiếm 27% tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm. Riêng tháng 8/2026, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 60 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, kim ngạch đạt 417 triệu USD, tăng 29%.

Đà tăng tại Trung Quốc tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả chung của ngành trong bối cảnh một số thị trường lớn chịu sức ép. Nhu cầu tại thị trường này vẫn được duy trì, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng các nhóm sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và chế biến.

Tại Nam Mỹ, Brazil tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và trở thành một trong những thị trường đóng góp quan trọng cho xuất khẩu cá tra. Nhu cầu thủy sản thay thế các nguồn đạm động vật có giá cao hơn giúp cá tra duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ mức giá hợp lý.

Nhật Bản cũng là điểm sáng của xuất khẩu cá tra. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 36,31 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8 đạt 5,47 triệu USD, tăng 23,7%.

Quảng Ninh giấu một "kho báu" dưới biển, những ánh lấp lánh được tạo nên từ cuộc thử thách sinh mệnh ĐỌC NGAY

Đáng chú ý, tập đoàn thủy sản Kyokuyo liên tục đưa cá tra vào nhóm sản phẩm giới thiệu tới khách hàng. Một số sản phẩm gồm phi lê cá tra đông lạnh, bỏ da và xương, được chế biến tại Việt Nam và có thể sử dụng trong nhiều món ăn.

Trái ngược với đà tăng tại châu Á và Nam Mỹ, xuất khẩu cá tra sang Mỹ lại sụt giảm mạnh. Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 8/2026 giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm gần 14%.

Một trong những nguyên nhân được đề cập là từ ngày 24/2/2026, Mỹ áp dụng phụ thu nhập khẩu 10% trong thời hạn 150 ngày. Sau khi biện pháp này kết thúc vào ngày 24/7, hàng hóa Việt Nam tiếp tục chịu mức thuế bổ sung 12,5% theo Điều 301. Với cá tra, khoản thuế này được cộng thêm vào các nghĩa vụ thuế hiện hành, trong đó có thuế chống bán phá giá.

Hình minh họa bởi AI

Cá tra là một trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngành cá tra Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 5% so với mức nền cao của năm 2025.

Để tiến tới mục tiêu này, việc đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh khai thác các khu vực còn nhiều dư địa như Trung Đông, ASEAN, Nhật Bản, đồng thời giữ vững nhịp cung ứng tại Trung Quốc sẽ là chìa khóa để ngành cá tra Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Bên cạnh đó, trong năm 2026 này, ngành cá tra đang được định hướng phát triển theo chuỗi giá trị bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong quản lý vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu.