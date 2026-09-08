Lưu Diệc Phi như nữ hoàng đi event nhưng bị soi vóc dáng tích mỡ

Triển lãm của BVLGARI tại Thượng Hải, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi quy tụ dàn sao khách mới đình đám. Và vẫn như mọi khi, Lưu Diệc Phi vẫn là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất mỗi khi bước vào khung hình. "Thần tiên tỷ tỷ" ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên với diện mạo lộng lẫy, sang trọng đúng chuẩn "main event". Làn da trắng mịn, căng bóng càng làm nổi bật những đường nét thanh tú vốn đã trở thành thương hiệu của nữ diễn viên. Bên cạnh visual xinh đẹp, vóc dáng qua ống kính cam thường của mỹ nhân đình đám tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH.

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại sự kiện của BVLGARI.

Lưu Diệc Phi thu hút mọi ánh nhìn với hình ảnh đậm chất quý phái trong thiết kế Haute Couture ánh nude phủ kín những lớp sequin và đá lấp lánh của thương hiệu Elie Saab. Thiết kế trễ vai ôm nhẹ phần thân trên, phần tay được tạo hiệu ứng rủ xuống hai bên, vừa tôn bờ vai trắng mịn vừa khoe khéo phần xương quai xanh mềm mại. Những họa tiết đính kết cầu kỳ chạy dọc thân váy tạo hiệu ứng bắt sáng, khiến tổng thể trông như một món trang sức khổng lồ khi đứng dưới ánh đèn. Phần chân váy dài, rủ theo dáng cơ thể giúp vóc dáng nữ diễn viên thêm cao ráo và thanh thoát.

Lưu Diệc Phi lộng lẫy như nữ hoàng tại sự kiện.

Đặc biệt, bộ trang sức BVLGARI với điểm nhấn đá xanh lục nổi bật trên nền kim cương càng làm visual của minh tinh xứ Trung thêm sang trọng, lấp lánh. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc buộc nửa đầu, makeup tông hồng nhẹ nhàng để làm nổi bật vẻ trong trẻo, thanh tú đặc trưng. Khí chất quyền quý, yêu kiều tiếp tục khiến dân tình khó rời mắt khỏi mỹ nhân sinh năm 1987.

Khí chất vạn người mê của Lưu Diệc Phi, đỉnh sức BVLGARI cũng như chỉ làm nền cho vẻ đẹp của "thần tiên tỷ tỷ".