Tình trạng của Trần Kiều Ân sau khi cưới thiếu gia kém 9 tuổi

Sau khi kết hôn với thiếu gia kém 9 tuổi Alan Tằng Vỹ Xương, Trần Kiều Ân tạm dừng đóng phim cũng như không còn tham dự các sự kiện trong làng giải trí. Cô chủ yếu dành thời gian tận hưởng cuộc sống riêng, cùng ông xã đi du lịch khắp nơi.

Tới sáng 8/9, tờ 163 cho hay, Trần Kiều Ân mới đây đã cùng chồng tận hưởng chuyến du lịch ở Hàn Quốc. Nữ minh tinh cho biết trong 10 ngày vừa qua, 2 vợ chồng cô đã tự lái xe đi qua 5 thành phố ở xứ sở kim chi và có nhiều trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Đặc biệt, nhan sắc của Trần Kiều Ân ở thời điểm hiện tại đã chiếm trọn spotlight, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Qua ống kính của ông xã, mỹ nhân họ Trần nổi bần bật với làn da trắng nõn nà cùng vóc dáng thon gọn cân đối. Ngoài ra, cô cũng gây ấn tượng mạnh nhờ visual trẻ trung, ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ, dịu dàng, thực sự gần như không thể soi ra được dấu vết của thời gian trên khuôn mặt nữ minh tinh sinh năm 1979. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng bày tỏ sự ngạc nhiên cực độ khi biết Trần Kiều Ân đã bước sang tuổi 47, bởi lẽ nhìn đi nhìn lại thì nữ ngôi sao 7X vẫn trông giống 1 cô gái ngoài 20 tuổi tràn đầy năng lượng.

Trần Kiều Ân lớn hơn ông xã tận 9 tuổi, nhưng khi cô xuất hiện chung khung hình với chồng, chẳng ai có thể nhận ra được khoảng cách tuổi tác đó. Nhiều khán giả còn nói vui rằng, mỹ nhân họ Trần giờ trông như “yêu tinh”, do cô cứ trẻ mãi không già, tuổi tác vẫn đều đặn tăng thêm theo thời gian nhưng gương mặt nữ diễn viên lại vẫn giữ y nguyên như hồi cách đây hơn 20 năm. 1 số khác lại hóm hỉnh bình luận rằng, do Trần Kiều Ân được chồng yêu thương, nâng niu và chiều chuộng hết mực nên mới không bị phai tàn nhan sắc, cứ trẻ mãi bất chấp thời gian.

Công chúng kinh ngạc vì Trần Kiều Ân ở hiện tại (ảnh trái) gần như chẳng thay đổi 1 chút nào so với thời điểm cách đây hơn 20 năm. Ảnh: Sohu

Trần Kiều Ân chụp chung với chồng trẻ nhưng chẳng ai tin cô lớn hơn đàng trai tận 9 tuổi. 2 người họ trông vô cùng đẹp đôi, không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu chênh lệch tuổi tác nào khi đứng bên nhau. Ảnh: 163

Ở tuổi 47, nữ minh tinh họ Trần khiến công chúng choáng ngợp trước visual ngập tràn hơi thở thanh xuân, chẳng khác gì những cô gái trong độ tuổi 20 là bao. Nụ cười ngọt ngào của cô cũng làm cho người hâm mộ say sưa ngắm nhìn. Ảnh: 163

Cách đây không lâu, Trần Kiều Ân cũng từng gây sốt với visual trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi 49 khi cùng ông xã tới tham quan 1 triển lãm tranh. Nữ minh tinh khi đó xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng sáng, săn chắc và gần như không có dấu hiệu lão hóa. Vóc dáng mảnh mai cùng thần thái trẻ trung như gái đôi mươi của cô cũng gây trầm trồ, ngạc nhiên tột độ.

Hồi tháng 6 vừa qua, Trần Kiều Ân cũng từng làm cho dân tình 1 phen náo loạn sau khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung đến mức khó tin dù đã sắp bước sang tuổi 50. Ảnh: Weibo

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài”. Cô được khán giả toàn châu Á biết đến rộng rãi qua các tác phẩm Hoàng Tử Ếch, Vẫn Cứ Thích Em, Định Mệnh Anh Yêu Em, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đẳng Cấp Quý Cô...

Đến năm 2019, Trần Kiều Ân tham gia chương trình hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2 và được ghép đôi với Alan Tằng Vỹ Xương. Không giống những cặp đôi chỉ tạo hiệu ứng trên truyền hình rồi nhanh chóng “đường ai nấy đi” sau khi show kết thúc, Trần Kiều Ân và Alan lại thật sự nảy sinh tình cảm ngoài đời. Vào tháng 12/2019, nữ diễn viên Hoàng Tử Ếch chính thức xác nhận hẹn hò với vị thiếu gia kém cô 9 tuổi, khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, ban đầu chuyện tình của họ lại không hề trải đầy hoa hồng. Theo truyền thông Trung Quốc, Alan Tằng Vỹ Xương xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Malaysia, sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10.000 tỷ đồng), cùng biệt thự xa hoa, máy bay riêng và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Thế nhưng hào quang “thiếu gia tài phiệt” nhanh chóng bị phủ bóng khi đời tư của anh bị truyền thông đào bới. Hàng loạt tin đồn liên quan đến cuộc sống ăn chơi và các mối quan hệ tình cảm phức tạp của Alan từng khiến người hâm mộ Trần Kiều Ân phản ứng dữ dội, đồng loạt phản đối mối quan hệ này. Giữa tâm bão dư luận, nữ diễn viên họ Trần vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Chuyện tình của Trần Kiều Ân - Alan khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: 163

Sau thời gian dài đồng hành, tới năm 2022, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Còn nhớ vào tháng 9/2024, họ đã tổ chức hôn lễ xa hoa tại Malaysia - quê hương của chú rể. Theo truyền thông, đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao với tổng chi phí lên tới khoảng 71 tỷ đồng. Không chỉ bao trọn toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho khách mời, cô dâu chú rể còn chuẩn bị những phần quà lưu niệm trị giá hơn 10.000 NDT (39 triệu đồng) dành tặng từng vị khách tham dự, biến hôn lễ trở thành 1 trong những đám cưới được chú ý nhất năm đó.